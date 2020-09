Dirk (35) doet in zijn eentje complete badkamerrenovaties: ‘Extra hulp mis ik soms wel’

Wat doet een...Wie ons banenlandschap bekijkt, ziet bijzondere functies voorbijkomen. Een field service engineer, een lab technician of een assemblagemedewerker: we hebben ze blijkbaar hard nodig, maar waarvoor en waarom? In deze serie vertelt elke week iemand over zijn of haar beroep. Vandaag: Dirk Sneep (35) badkamermonteur bij Badkamers Woerden in Woerden.

Wat doe je precies?

,,Ik doe complete badkamerrenovaties van A tot Z. Ik begin met slopen en bouw het daarna weer op. Van leidingwerk tot tegelen, muren verplaatsen en stuken. Een kleine verbouwing kan ik wel aan.’’



Wat vind je het leukste aan je werk?

,,Dat is de diversiteit. Ik doe echt elke dag wat anders. De ene keer ben ik aan het slopen, de andere keer bouw ik muren. Je moet veel kennis in huis hebben, want het moet wel allemaal kloppen en goed zijn. Als ik een paar dagen hetzelfde moet doen word ik nerveus en wil ik wat anders.’’



En wat is er minder leuk?

,,Over het algemeen ben ik altijd in mijn eentje aan het werk. Dat kan af en toe best saai zijn. Maar sommige badkamers zijn niet zo groot dat je er met z’n tweeën kan werken. Daarnaast is dit werk vrij zwaar. Je loopt veel de trap af en op. Regelmatig met een kilootje of zestien in je handen. Met een beetje pech zit je ergens driehoog achter zonder lift. Dan ben je niet blij als je loodzware tegels omhoog moet tillen. Dan mis ik een extra hulp wel. Maar er zijn in deze branche maar weinig mensen die dit werk willen doen. ’’



Is dit iets wat je vroeger al wilde worden?

,,Nee, eigenlijk helemaal niet. Ik wilde vroeger vrachtwagenchauffeur worden. Maar de techniek van auto’s lag mij niet. Ik rolde richting bouwwereld en dat beviel me wel. Eerst als elektricien en toen als hulpje van iedereen. En in de sanitair ben ik blijven plakken.’’



Wat moet je in huis hebben om een goede badkamermonteur te zijn?

,,Je moet technisch inzicht hebben. Dat is wel een van de belangrijkste dingen. Daarnaast moet je veel dingen leuk vinden om te doen. Anders kan je niet een allround badkamermonteur worden. Tot slot moet je inventief zijn. Geen klus is hetzelfde en je loopt altijd wel ergens tegenaan. Dan moet je zelf een oplossing verzinnen.’’



Waar ben je zelf weleens tegenaan gelopen?

,,Dat heeft voornamelijk te maken met het ombouwen van leidingwerk. Bijvoorbeeld als de klant de wc wil verplaatsen en je dan plots door een betonmuur heen moet. Dat kan best lastig zijn, maar je wil altijd het eindresultaat maken dat de klant voor ogen heeft.’’



Als badkamermonteur kan je niet thuiswerken door corona. Hoe doe je dat?

,,Het ligt er een beetje aan hoe de klant erin staat. Het is een kwestie van je gezond verstand gebruiken. Voel ik me niet goed dan blijf ik thuis. Over het algemeen gaat het werk door. Het enige wat ik vervelend vind is dat ik geen hand kan geven bij een kennismaking. Zo is het wat onpersoonlijk.’’



Blijf je dit werk tot aan je pensioen doen?

,,Ik wil dit nog een jaar of tien doen. Daarna zou ik graag iets met projectbegeleiding op kantoor doen. Het is zwaar werk en ik heb nu al last van mijn rug. Ik wil graag nog fit zijn als ik ouder ben. Mijn grootste angst is om met een versleten rug en knieën te lopen.’’



