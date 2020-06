Dit bedrijf wil graag dat je anoniem solliciteert: ‘Zo selecteren we echt alleen op inhoud'

Onder de werknemers van Seepje is discriminatie hét onderwerp van gesprek. ,,We zijn echt geraakt door alle voorbeelden van discriminatie en de protesten van de afgelopen weken. Tegelijkertijd weten we dat ook ons team niet zo divers is, daarom wilden we graag wat doen”, zegt Jasper Gabriëlse, een van de oprichters van Seepje.

Dus besloot Seepje zich nog meer in te zetten om discriminatie tijdens de sollicitatieprocedure tegen te gaan. Bij het bedrijf was het al mogelijk om anoniem te solliciteren, maar volgens Gabriëlse deden ze niet genoeg om dit te promoten. Sollicitanten waren nog niet voldoende op de hoogte of voelden zich tegengehouden. ,,De drempel om anoniem te reageren was bij ons nog niet volledig weggehaald. Hierdoor verliest iemand blijkbaar de moed om te solliciteren.”

Achtergrond

Daarom heeft Seepje het nu duidelijker in de vacatureteksten gezet en op sociale media gedeeld. Iedereen wordt uitgenodigd en zelfs aangemoedigd om anoniem te solliciteren. ,,Je selecteert bij de sollicitaties dan echt alleen op inhoud. Vervolgens leer je iemand in een gesprek beter kennen. Wat voor achtergrond en hoeveel ervaring diegene heeft, komt dan vanzelf ter sprake. Maar zo voorkom je wel dat je iemand niet uitnodigt op basis van zijn persoonsgegevens.”

Voor Seepje past diversiteit bij het bedrijfsplan, waarin gekeken wordt naar wat goed is voor milieu én mens. ,,Het is een kwestie van doen wat je belooft. We voeren duurzaamheid door in de hele keten, maar ook het sociale aspect speelt bij ons een grote rol.” Zo verbetert het bedrijf de werk- en leefomstandigheden van de boeren in Nepal en India waar ze hun ingrediënten vandaan halen. ,,In Nederland hebben we al jaren 16 mensen met een verstandelijke beperking in dienst die de producten voor ons inpakken.” De volgende stap was dus iedereen de kans geven om onderdeel uit te maken van het team. ,,Ik wil mensen aannemen op inhoud en omdat ze op die manier de beste keuze zijn voor het team.”

Die extra moeite blijkt te lonen. Gabriëlse heeft inmiddels vele reacties gekregen van sollicitanten, zelfs via geanonimiseerde mailadressen. ,,Gewoon door heel expliciet te noemen dat het bij ons mag en dat kandidaten ons daar ook aan mogen houden, hebben we veel meer sollicitaties binnengekregen.’’

Volledig scherm Jasper Gabriëlse, een van de oprichters van Seepje. © Seepje

Quotum

Het team telt momenteel 12 man en is op zoek naar drie nieuwe talenten. De samenstelling mag vanaf nu wat diverser, maar volgens Gabriëlse heeft het geen zin om een quotum voor diversiteit in te stellen binnen het bedrijf. ,,Diversiteit is het resultaat van de dingen die we doen om discriminatie tegen gaan. Door iedereen uit te nodigen anoniem te solliciteren, neemt de diversiteit in de sollicitaties toe en gebeurt dat ook vanzelf in ons team.”

Door het gesprek open te breken over diversiteit op de werkvloer, hoopt Seepje ook andere kleine bedrijven te bereiken en te inspireren. ,,Misschien is het ook wel onze taak om ons bereik in te zetten. We willen meer bedrijven laten zien dat je met simpele en kleine aanpassingen heel veel kunt veranderen.”