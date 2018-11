Dit is hoeveel een hulpsinterklaas verdient

Kindervriend en begenadigd acteur? Dan kun je in deze Sinterklaas-periode best aardig bijverdienen als hulpsinterklaas. Via Marktplaats of bij een professioneel bedrijf.

Op Marktplaats stikt het van de mensen die Sinterklaas deze dagen een handje helpen. Voor 30 euro heb je al twee pieten, voor 35 euro twee pieten én een Sinterklaas. Professionele bedrijven beginnen vaak pas bij 50 euro. ,,Ik ken er genoeg die hun inkomsten voor de komende drie maanden verdienen in deze tweeënhalve week”, zegt ook Remy Dik, van dj-Piet. Dat geldt voor zijn bedrijf niet. ,,Wij investeren behoorlijk in de kostuums. Een volledig sinterklaaskostuum, inclusief staf en ring, kost bijvoorbeeld 2500 euro exclusief btw. En we hebben drie Sinterklazen rondlopen. Nou dan weet je dat wij het niet terug verdienen met een of twee huisbezoekjes, en meer moeten vragen voor onze werkzaamheden.”

Quote Sinter­klaas krijgt nog meer. Die heeft meer voorberei­dings­tijd nodig Jasper Oberon, Sint op zijn Best De prijzen die de zzp’ers bij hem in rekening brengen, variëren tussen de 50 en 250 euro per uur. ,,Voor onze shows moet een aantal keer gerepeteerd worden, moet een script worden geschreven, dat is een behoorlijk karwei. Daar mag voor betaald worden, vind ik.” Voor het geld doet Dik het niet. ,,We doen het vanuit passie. Het is een hobby.” De rest van het jaar zorgt het moederbedrijf SKYFLY voor de inkomsten.

Kwaliteit

Er is een groot verschil tussen een synthetische of echte baard en uren in de schmink zitten, vinden de ondernemers. ,,Er zijn mensen die een pak kopen bij de groothandel en denken dat er euro’s te halen zijn. Dat kan natuurlijk ook wel, maar wij leveren kwaliteit”, aldus Jaco Boertje van Reno Entertainment. ,,Mijn klazen doen dit werk omdat ze het gaaf vinden om te doen. Dat zijn gepensioneerden of mensen die al een baan hebben. Ze krijgen voor dit werk een vergoeding. Geen uurtarief.”

Hoeveel dat precies is, wil Boertje niet zeggen. Maar de prijzen om ze in te huren via zijn bureau, liggen tussen enkele duizenden euro’s voor een bedrijfsbezoek tot zestig euro voor een huisbezoek. Voor Boertje een belangrijke inkomstenbron voor de komende maanden: ,,Wij overleven daar de winter op. Dit is voor ons de belangrijkste periode van het jaar.”

Bedrijfsbezoeken lucratiever

Jasper Oberon van Sint op zijn Best heeft zeven teams rondlopen die Sint een hand helpen. Een team bestaat uit een Sinterklaas en minimaal twee pieten. ,,We huren echte professionals in, vaak goochelaars of mensen die net een artiestenopleiding hebben afgerond.” Wat dat verdient, hangt af van je ervaring, of je een ‘goochelpiet’ bent of een gewone piet, of dat je de rol van Sinterklaas op je neemt. ,,Het komt neer op een bedrag ergens tussen de 150 en 300 euro per dag”, aldus Oberon. Dat geldt voor bedrijfsbezoeken, want een huisbezoek levert minder op. ,,We doen dan een ‘huisbezoekjes-tour’. Ze houden daar zo’n 100 tot 150 euro aan over voor acht van die bezoekjes en uren in de schmink.” Sinterklaas krijgt nog iets meer: ,,Die heeft over het algemeen meer voorbereidingstijd nodig.”

Oberon heeft slechte ervaringen met de hulpsinterklazen die zichzelf op Marktplaats zetten. ,,Die adverteren met onze foto’s. We hebben ze een keer benaderd of de Sinterklaas op de foto écht zou komen. Ze zeiden van wel. Toen hebben we Marktplaats er op afgestuurd. Gingen ze gewoon een andere foto downloaden en erop zetten. Dat was heel pijnlijk, want de man op die foto was net overleden.” Oberon denkt overigens dat professionele bedrijven weinig te vrezen hebben van de mensen die een beetje willen bijverdienen. ,,Wij zitten aan alle kanten volgeboekt. Je moet een Sint hebben die er optimaal uitziet en optimaal speelt. Dat willen mensen.”