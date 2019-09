Dit Nederlandse bedrijf maakt spectaculaire decorstukken voor wereldsterren

Even is het stil bij het optreden van Roger Waters. Dan luidt een sirene. Vanuit het niets rijzen muren en schoorstenen uit de grond, hoger en hoger, tot zij een elektriciteitscentrale vormen. Terwijl het publiek met verbazing toekijkt, zet Waters You’ve Got To Be Crazy van Pink Floyd in. Achter de schermen staat Matthew Whitehead (51). Zijn bedrijf Airworks uit Weesp is verantwoordelijk voor dit monumentale opblaaskunstwerk. De in Londen opgegroeide Pink Floyd-fan geniet zichtbaar. Wie wil nu niet naast zijn muzikale helden werken?



Voor Whitehead begon alles in de jaren 90 in de legendarische club RoXY in Amsterdam. Whitehead, net van de kunstacademie, bouwt er decors. Maar hij wil meer, en vooral groter. ,,De belachelijk grote decorstukken die ik wilde maken, kon ik nergens kwijt omdat ze niet door de deuropening pasten. Toen kwam ik op het idee om ze opblaasbaar te maken. Kun je ze na afloop ook weer opvouwen en opnieuw gebruiken.’’