Dit zijn de 5 grootste ergernissen op het werk

Wanneer een groep mensen met elkaar samenwerkt, ontstaan er ongetwijfeld ergernissen. Waar ergert de werkende Nederlander zich het meest aan?

Lilian Woltering, deskundige op het gebied van zakelijke omgangsvormen, heeft onderzoek gedaan naar ergernissen op de werkvloer. In totaal ondervroeg ze 500 kandidaten naar hun werkomstandigheden en persoonlijke frustraties op de vloer.

De lijst met Vijf Grootste Ergernissen op de werkvloer ziet zó uit:

1. Telefoon gebruiken tijdens vergaderingen of gesprekken

Met stip op 1 staan de mensen die hun telefoon gebruiken tijdens vergaderingen of gesprekken. Dat is onbeschoft en irritant, met name als jij een verhaal aan het houden bent in een meeting. Het is storend als mensen iets anders aan het doen zijn: alsof de spreker niet belangrijk is.

2. Mensen die hun afspraken niet nakomen

Het is bijzonder lastig werken en plannen wanneer een afgesproken deadline niet wordt gehaald. Mocht je het aan zien komen, communiceer dan tijdig wanneer dit het geval gaat zijn en wat de stand van zaken is.

3. Roddelen

Een roddel of slinkse grap over collega’s kan zeer verkeerd vallen, en veel meer schade aanrichten dan je in eerste instantie zou denken. Natúúrlijk roddel jij nooit, maar gek genoeg zal iedereen dat beweren. En toch gebeurt het…

4. Het eindeloos cc’en van irrelevante mensen in je mails

Deze ergernis is duidelijk. Veel te veel onzinnige adres-informatie bij de kettingmails die iedereen in de werkgroep ontvangt. Dit is wellicht bedoeld om je in te dekken en te zorgen dat iedereen van de hoed en de rand weet, maar dat maakt het niet altijd duidelijker.

5. Te laat komen

Je hebt te laat komen en te laat komen. Dat kan iedereen gebeuren. Maar: het is belangrijk hoe je hiermee omgaat. Als je niets laat weten en een uur te laat verschijnt op een belangrijke vergadering, is dat een ander verhaal dan wanneer je goed communiceert als je iets later bent en na een kwartiertje binnen komt wandelen.

Lilian Woltering

Onfris

Vijf jaar geleden was de grootste ergernis als mensen hun afspraken niet nakwamen. Voormalige ergernis nummer 2 ging over de collega’s die onfris ruiken. ,,De ergernis over niet-nagekomen afspraken staat nog steeds in de lijst, maar de onfris ruikende collega's zijn uit het rijtje verstoten. Van stinkende collega's kun je nog makkelijk weglopen, maar van onpersoonlijk appende, bellende of sms'ende collega's is dat wat lastiger."

Verandering van opvatting

In de loop der jaren zijn de opvattingen van mensen veranderd. En daarmee veranderden ook de etiquetten en ergernissen, net zoals de maatschappij verandert. Lilian trekt de vergelijking met voetbalwedstrijden van vijftig jaar geleden. ,,Toen kwam je daar met een lange, donkere jas en een hoed op. Nu zit je er luidkeels schreeuwend met het shirt van je club. De maatschappij is steeds informeler geworden. Het is voor bedrijven heel belangrijk om enerzijds mee te gaan met die informele sfeer, maar anderzijds de omgangsvormen en interne etiquette op orde te hebben."

Volgens Lilian zijn er steeds meer bedrijven waarin een gedragscode op papier wordt gezet. Daarin kunnen bijvoorbeeld regels staan over het opruimen van de gezamenlijke keuken. ,,Mensen die zich daar dan niet aan houden, kunnen door directe collega's of hun manager hierop worden aangesproken. Dat kan kriskras door het hele bedrijf. En complimenten geven kan natuurlijk ook, wanneer iemand aandacht besteedt aan zijn uiterlijk. Of elkaar vriendelijk groeten. Dat draagt allemaal bij aan die positieve sfeer."