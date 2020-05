‘Doe wat je nodig hebt om de coronamaatregelen nog een poosje vol te houden’

Psycholoog Thijs Launspach is stressexpert en auteur van het boek Fokking Druk . Hij verwondert zich over het moderne werken en geeft elke week tips voor meer geluk en minder stress in je werk. Wekelijks schrijft hij een column voor deze nieuwssite. Vandaag: de volgende fase.

Witte rook boven het Vaticaan. Licht aan het eind van de tunnel. Waar we collectief zo naar snakten, werd afgelopen week ingelost: we kregen te horen hoe het land weer ‘van het slot’ mag, door het stapsgewijs afbouwen van de strenge coronamaatregelen. In een stap of vijf, via de anderhalvemetersamenleving en mondkapjesverplichtingen, keren we langzaam weer terug naar normaal - tenminste, als het virus zich verder koest houdt.

In Den Haag zullen ze de steeds drukker wordende parken en winkelstraten hebben gezien en hebben begrepen dat mensen beperkingen van hun vrijheid alleen blijven volgen als er een eindstreep in zicht is. Als de situatie uitzichtloos is, red je het niet lang met een stoïcijns ‘Houd vol!’, dan heb je een einddatum nodig. Heel verstandig dus dat het kabinet ons haar vergezichten presenteerde voor de komende maanden.

Quote De komende maanden staan dus in het teken van het vooruit­zicht steeds iets méér te mogen Thijs Launspach

Volgende fase

Na de plotse schok van de eerste paar maanden van de coronacrisis gaan we hiermee dus een volgende fase in, waarin we ons klaarmaken om het gewone leven te hervatten. De maatregelen lopen nog door, maar we krijgen steeds meer vrijheid terug. We mogen weer naar de bibliotheek, naar de kapper en naar de fysio. Er worden proeven gedaan met het toelaten van bezoek in verpleeghuizen. Vervolgens mogen we met gepaste afstand op het terras en naar een museum. Na juli mogen we naar de camping of met 99 anderen naar een concert. En in het najaar: naar de sportschool. De komende maanden staan dus in het teken van het vooruitzicht steeds iets méér te mogen.

We weten dus nu wat we kunnen verwachten van de komende maanden. Aan ons nu de taak om de moed erin te houden. Dat doe je soms door extra lief voor jezelf te zijn, door bij te slapen of een taart voor jezelf te bakken (die coronacrisiskilo’s zweten we er wel weer af wanneer we naar de sportschool mogen). Soms doe je dat juist door jezelf, zoals ik dat een bevriende psycholoog hoorde noemen, een liefdevolle schop onder je kont te geven. Je conditie op peil houden, bijvoorbeeld, een grote schoonmaak of dat moeilijke boek lezen waar je veel aan zult hebben. Met andere woorden: datgene doen dat nodig is om jezelf op te laden voor het moment dat het leven weer in zijn volledigheid losbarst.

De route is duidelijk en nu zijn wij aan zet. Doe dus wat je nodig hebt om het nog een poosje vol te houden. Je hoort het steeds vaker en er zit natuurlijk een kern van waarheid in: het moet wel een beetje leuk blijven.

Thijs Launspach is psycholoog en stressexpert. Hij schreef hierover de boeken Fokking druk (2018) en Werken met millennials (2019).