'Drink pas koffie na tien uur 's ochtends'

Wie beweert dit?

In 2015 schreef RTL Nieuws: ,,Uit onderzoek blijkt dat er verschillende 'goede' momenten op de dag zijn om koffie te drinken, en vroeg in de ochtend staat daar niet bij. (…) Als je het meeste uit je koffie wil halen kan je tussen 10:00 uur 's ochtends en 12:00 uur 's middags een kopje pakken.” HP/DeTijd en Metro namen het bericht over. RTL baseerde zich op een blog uit de Washington Post die de informatie op hun beurt weer uit een YouTube-filmpje van AsapScience haalde. De wetenschappelijke informatie waarop dit alles is gebaseerd dateert van 2009.

Waarom zou je niet gelijk na het opstaan koffie mogen drinken?

Zit koffie nu ook al in je genen?

Hoe cafeïne in je lichaam wordt afgebroken, is genetisch bepaald. Daarom kan de één de hele dag teren op twee kopjes koffie en heeft een ander er tien nodig. ,,Naast cortisol spelen heel veel andere factoren een rol”, aldus Vink. ,,Er kan na verloop van tijd sprake zijn van gewenning, maar dan zal nog uitmaken hoe snel jouw lichaam cafeïne afbreekt.” Voor de cortisolpiek is ook van belang wanneer je precies opstaat. Dat je tussen tien en twaalf het beste koffie kunt drinken is dus maar voor een beperkte groep waar. Dit zal voor veel mensen – ofwel staan ze vroeger of later op, ofwel hebben ze meer of minder behoefte aan koffie – anders zijn.