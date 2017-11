'Een burn-out is als longontsteking in je hoofd'

Serie: Na de burn-outNatasja Kreuk (43) werkte in de sales, maar geeft nu presentaties over gezondheid bij mensen thuis. In deze laatste aflevering van de serie Na de burn-out vertelt Natasja hoe zij in een burn-out terecht kwam en hoe er weer uit.

,,Ik moest overal de beste in zijn. En dat was ik ook”, vertelt Natasja Kreuk (43). Tien jaar was ze account-manager in de sales. Maar haar perfectionisme brak haar op. ,,Als er een winactie was onder collega’s, dan ging ik er voor. Ook al vond ik die camera die je kon winnen niet eens interessant. Als ik mijn targets niet had gehaald - wat haast niet voorkwam - dan ging ik om vijf uur narrig de deur uit.”

Sportles én muziek

Naast dat Natasja werkte in de sales gaf ze ook sportles in de avonduren. ,,Het begon als hobby, maar ik gaf uiteindelijk vijf lessen spinning in de week. Dat heb ik zeventien jaar gedaan. Doordat ik vaak les gaf, was ik ook snel klaar met de muziek die ik tijdens de lessen draaide. Dus ging ik zelf cd’s maken, en daar was ik dan ook zo weer een halve dag mee bezig.”

Quote Ik belde zo’n tachtig, negentig klanten op een dag en ik vroeg ze allemaal hetzelfde; of ze een offerte wilde voor toners en cartridges Negentig klanten per dag

Doordeweeks was Natasja perfectionist en in de weekenden ging ze alle feestjes af. ,,Soms wel drie op een avond. Ik wilde alles aflopen. Stom hè. Ik vind het zo gek klinken als ik het zo vertel. Ik had veel eerder aan de bel moeten trekken. Maar m’n collega’s waren leuk, de directeur was leuk, ik werkte op de mooiste dagen van de week: dinsdag, woensdag, donderdag, dus ik had lang weekend. Maar sales blijft sales. Ik belde zo’n tachtig, negentig klanten op een dag en ik vroeg ze allemaal hetzelfde; of ze een offerte wilde voor toners en cartridges. Maar het was niet alleen het werk en de feestjes die me teveel werden. Ik wilde al vanaf mijn 23ste kinderen, maar het lukte niet. Ik heb vijf IVF-behandelingen gehad, maar het is niet gelopen zoals gehoopt. Alles was perfect, behalve dit. Ik had het gevoel alsof ik vijf jaar van m’n leven heb weggegooid.”

Ingestort

Op een dag in de zomer ging het mis. ,,We waren op de camping en ik bracht de krant naar m’n moeder. Op het moment dat ik wegliep zei ze: ‘Lieverd, dit is de krant van vorige week’. En toen stortte ik in. Ik kon het niet meer verbergen. Ik heb alleen maar gehuild.”

Bang voor de supermarkt

,,In het begin hielp niks. Het enige wat ik van mezelf moest was een prakkie voor m’n man maken als ‘ie uit z’n werk kwam. En dat was een enorme opgave. Van de kamer dweilen was ik al kapot. En ik durfde de supermarkt amper in. Bang dat ik mensen tegen zou komen waar ik mee moest praten. En al die kleuren en muziek in zo’n winkel, verschrikkelijk. Thuis zat ik achter de bank, bang dat iemand me kwam halen. Wie dat zou moeten zijn, geen idee. Je lichaam en geest zijn niet bij elkaar.”

Longontsteking

,,Na acht maanden in de burn-out schreef de huisarts mij antidepressiva voor. Ik was eigenlijk heel erg tegen. Ik had het gevoel dat ik dan zo’n stempel kreeg. Totdat mijn man zei: als je longontsteking hebt krijg je ook een pilletje, waarom zou je dat niet doen voor je hoofd. Je hebt een ladekastje met troep in je hoofd. En alle lades liggen op de grond en al die troep ook en een pilletje zorgt ervoor dat alles weer opgeruimd wordt."

Quote Ik kan me niet voorstellen dat ik nu nog zou doordenderen als kip zonder kop

,,Binnen een maand knapte ik op. Langzaam kwam ik weer op aarde. Ik ben gaan schilderen - m’n moeder kocht van die doeken bij de Action voor me - en ik ben bij een paragnost geweest. De dingen die ze zei waren raak. Ze zei ook dat ik snel het licht weer zou gaan zien en dat gebeurde. Nu sta ik stabiel in het leven. Ik werk niet meer in de sales, maar geef presentaties over gezondheid bij mensen thuis. Dat kwam anderhalf jaar geleden op m’n pad toen mijn man en ik een detox deden. Ik ben blij dat ik dit allemaal heb meegemaakt, ik kan me niet voorstellen dat ik nu nog zou doordenderen als kip zonder kop. Nu besef ik me: het hoeft allemaal niet zo meer. Vroeger liep ik vooraan de polonaise, nu loop ik beetje in het midden. Dat is ook leuk.”