Een derde werkenden bouwt geen of te weinig pensioen op: ‘Werkgevers vinden het te duur’

1. ZZP’ers moeten zelf sparen voor later

In tegenstelling tot de meeste werknemers in loondienst bouwen zzp’ers geen pensioen op via een verplichte afdracht aan een pensioenfonds. Ze moeten zelf hun inkomen voor later bij elkaar zien te sparen. Maar dat doet lang niet iedereen. Uit onderzoek van het CBS blijkt dat een kwart van de eenpitters niets opzij zet voor later. Bij vrouwelijke zzp’ers is dat zelfs een op drie. De belangrijkste redenen: ze kunnen het niet betalen (53 procent), zijn er nog niet aan toegekomen (27 procent) of het pensioen is nog te ver weg (20 procent).