Een op de vijf Nederlanders wil minder loon voor rokers

Niet-rokers zouden bovendien (iets) meer vrije dagen moeten krijgen dan rokers, zegt bijna de helft van de ondervraagden (46 procent). Opvallend is dat van alle ondervraagde rokers 16 procent het ermee eens is: zij vinden ook dat niet-rokers meer vrije dagen verdienen.

Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoeksbureau PanelWizard, in opdracht van acties.nl. Het bureau deed een representatief onderzoek onder 1062 mensen in loondienst, het percentage rokers onder de groep komt overeen met het percentage rokers in de samenleving (zo'n 23 procent).