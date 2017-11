‘Een werkweek van vier dagen is beter voor iedereen’

Snak jij ook zo naar het weekeinde? Als het aan Owen Jones, vaste columnist van Britse krant The Guardian , ligt, had je vandaag al uit kunnen slapen. Hij pleit voor een werkweek van vier dagen.

Een werkweek van vier dagen is volgens Jones beter voor gezondheid, gezinsleven, de economie en zelfs het milieu. Om deze vijf redenen zouden we allemaal vier dagen moeten werken in plaats van vijf:

1. Volgens Jones werken de meeste mensen veel te hard. Uit onderzoek van database Statista blijkt dat de Britten gemiddeld 42,4 werkuren per week klokken. Nederlanders werken maar iets minder lang, met een gemiddelde van 40,5 uur. Een hoge werkdruk zorgt voor overmatige stress, met gezondheidsklachten als een hoge bloeddruk tot gevolg. Uit onderzoek blijkt dat stress op het werk zelfs leidt tot een hogere kans op het krijgen van een beroerte. Wie minder werkt, gaat langer mee.

2. Voor iedere werknemer die te veel uren draait, zijn er ook mensen die nu niet genoeg uren kunnen werken. Door een werkweek van vier dagen in te voeren, zouden werkuren eerlijk herverdeeld kunnen worden. ,,Dit wordt nog belangrijker als de automatisering in sectoren als de maakindustrie, administratie en kleinhandel leidt tot slechter betaald werk en een grotere werkloosheid,’’ zegt Jones.

Quote Wie minder haast heeft om al zijn afspraken te halen, pakt misschien eerder de fiets dan de auto. Owen Jones

3. Eén dag van de werkweek schrappen, kan ook beter zijn voor het milieu. Het invoeren van een kortere werkweek zou er volgens de Britse denktank The Economics Foundation immers voor een kleinere ecologische voetafdruk per inwoner kunnen zorgen. Met meer vrije tijd nemen mensen minder beslissingen gebaseerd op gemak, waardoor ze duurzamer gaan leven. Wie minder haast heeft om al zijn afspraken te halen, pakt misschien eerder de fiets dan de auto. Wie meer tijd heeft om zelf vers te koken, grijpt iets minder snel naar ingepakt gemaksvoedsel.

4. Met minder werkuren komt volgens Jones ook gendergelijkheid een stap dichterbij. De verdeling in de huishoudelijke taken is de afgelopen decennia weliswaar gelijkwaardiger geworden, maar volgens Jones nog lang niet gelijk genoeg. Britse vrouwen verrichten nog steeds 60 procent meer huishoudelijke taken dan mannen.

Heren die nu minder doen of niets, pakken op hun vrije dag uiteraard niet vanzelf de stofzuiger, maar de kortere werkweek zou een middel zijn om een gelijkwaardige verdeling tussen de seksen te bevorderen. Volgens Jones zou de man met landelijke campagnes gewezen moeten worden op zijn verantwoordelijkheden binnen het huishouden.

5. Ten slotte is minder werken ook nog beter voor de mens zelf. ,,Natuurlijk kan werken ook voldoening geven. Het valt echter op dat maar weinig mensen niet vinden dat we meer tijd zouden moeten doorbrengen met onze familie, onze kinderen zouden moeten zien opgroeien, meer zouden moeten sporten, meer boeken zouden moeten lezen of gewoon meer zouden moeten ontspannen. Zo’n groot deel van ons leven besteden we aan de wensen en grillen van anderen. Zo worden mensen melkkoeien in plaats van zelfstandige, goed ontwikkelde individuen.’’