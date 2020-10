Eerst werkloos, nu als buddy aan de slag in de zorg: ‘Zonde om thuis te zitten’

De coronacrisis heeft het werk in sommige sectoren krakend tot stilstand gebracht, maar in de zorg heeft personeel het juist drukker dan ooit. Waarom werkloos op de bank zitten als je ook een steentje kan bijdragen, dachten Marjon Moed (34) en Angelique Oldewening (49). Als tijdelijke versterking helpen ze nu een handje in het ziekenhuis en een woonzorgcentrum.

Programmamaker Marjon Moed had zoals veel werknemers in de culturele sector ineens een lege agenda door de coronamaatregelen. Maar op de bank blijven zitten, was niet aan haar besteed. ,,Ik ben naar ziekenhuizen gaan bellen met de vraag of ik daar niet kon helpen. Maar ik kon nergens aan de slag zónder zorgopleiding.”

Tot een speler van een van haar voorstellingen, een KLM-stewardess die ook geen werk meer had, vertelde over haar werk als buddy bij het Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein. ,,Ze legde uit dat je er geen medische achtergrond voor nodig hebt. Het leek haar echt wat voor mij.” Sinds een paar weken is Moed buddy op de corona ic/ok/seh. Samen met 80 andere buddy’s, zo’n 22 per dag, ondersteunt en ontlast ze het verplegend personeel van het ziekenhuis.

Quote Als het verplegend personeel deze extra werkzaamhe­den allemaal zelf moest doen, zou er veel kostbare tijd verloren gaan Marjon Moed, buddy op de corona-afdeling van het Antonius Ziekenhuis

Door coronatests af te nemen, voorraden aan te vullen en bloed naar het lab te brengen. Maar ze is voornamelijk druk met het personeel veilig in en uit corona-afdelingen te sluizen. ,,Je staat zelf ook in zo’n pak en helpt het personeel bij het aan- en uitkleden van en naar de vieze en schone kant van de afdeling. Als het verplegend personeel deze extra werkzaamheden allemaal zelf moest doen, zou er veel kostbare tijd verloren gaan.”

Volledig scherm Buddy Marjon Moed helpt het zorgpersoneel in het ziekenhuis bij het aan- en uittrekken van beschermende kleding. © Privé-archief

Drijfveren

Maar hoe verstandig is dat, onervaren en ongediplomeerd personeel inzetten in de zorg? Auteur en hr-professional Lieke Lange, gespecialiseerd in carrière switches, moedigt dit soort initiatieven juist aan. ,,Het is een zegen voor het personeelstekort in de zorg en voor de mensen uit de horeca, culturele en evenementensector en het toerisme, daar vallen grote klappen. Deze medewerkers kunnen op deze manier in ieder geval aan het werk.”

De overstap van de ene naar de andere sector hoeft niet heel groot te zijn, zegt Lange. ,,De drijfveren van personeel in de horeca en culturele sector sluiten al goed aan bij de zorg. Horecamedewerkers zijn bijvoorbeeld gewend om onregelmatig te werken, zijn flexibel en klantgericht en willen meestal graag iets betekenen voor anderen.”

Medewerkers zonder ervaring of diploma kunnen prima ondersteunende taken uitvoeren, aldus Lange. ,,Bijvoorbeeld bezoekers ontvangen en maaltijden uitdelen kan goed worden gedaan door mensen uit andere sectoren. Op deze manier kunnen de zorgprofessionals zich bezighouden met de complexe zorg en ingezet worden waar ze echt nodig zijn.”

Tien procent uitval

Het Antonius Ziekenhuis is niet de enige zorgorganisatie die op het idee is gekomen om mensen ‘van buiten’ aan te trekken om te helpen in deze zware tijden. Zo bedacht Roeli Mossel, bestuurder van de Noord Nederlandse Coöperatie van Zorgorganisaties (NNCZ) dat de tekorten in zorginstellingen opgevangen konden worden door horecamedewerkers die nu werkloos thuiszitten. ,,Bij onze zorginstellingen hebben we tien procent uitval. Dat is nog laag vergeleken met andere zorginstellingen. Ik vroeg me af of er geen taken zijn die anderen ook kunnen doen en waarmee zorgpersoneel kan worden ontlast.”

Bijvoorbeeld het ontvangen, begeleiden en helpen van bezoekers en bewoners. Mossel: ,,Horecamedewerkers hebben ervaring met het gastvrouw en gastheer zijn. Daar zijn ze misschien wel beter in dan zorgmedewerkers.” Mossel plaatste een oproep en kreeg direct reactie van horecabedrijven die hun werknemers wel wilden ‘uitlenen’ aan de zorginstellingen.

Quote Horecamede­wer­kers hebben ervaring met het gastvrouw en gastheer zijn, daar zijn ze misschien wel beter in dan zorgmede­wer­kers Roeli Mossel, bestuurder NNCZ

Coronaregels

Ook de leidinggevende van Angelique Oldewening (49) reageerde op Mossels oproep. Voor de volledige sluiting van de horeca werkte ze nog fulltime als horecamedewerker bij restaurant en zalencentrum De Schildhoeve in het Drentse Hoogeveen. Afgelopen week draaide ze haar eerste diensten als gastvrouw bij woonzorgcentrum De Kaap. Daar staat ze bij de ingang om bezoekers te ontvangen en hen op de coronaregels te wijzen. ,,Daar heeft het zorgpersoneel helemaal geen tijd voor, ze kampen met enorme tekorten. We zorgen er ook voor dat alle contactpunten ontsmet zijn en we maken af en toe een wandelingetje met de bewoners, doen een spelletje met ze of maken een praatje.”

Volledig scherm Horecamedewerker Angelique Oldewening is nu gastvrouw in woonzorgcentrum De Kaap in Hoogeveen. © Privé-archief

De hulp van Oldewening en haar collega’s wordt gewaardeerd. ,,Zowel het personeel als de bewoners en bezoekers zijn er ontzettend blij mee. We dragen echt een steentje bij.” Hoewel ze veel plezier heeft in haar nieuwe werk, betekent dit voor Oldewening geen carrièreswitch. ,,Zodra het weer kan ga ik terug naar mijn werk in de horeca, maar ik vind het wel heel fijn dat ik het zorgpersoneel nu kan helpen want je ziet hoe zwaar ze het hebben.”

Quote Zodra het weer kan ga ik terug naar mijn werk in de horeca, maar ik vind het wel heel fijn dat ik het zorgperso­neel nu kan helpen Angeliqué Oldewening, tijdelijk gastvrouw in woonzorgcentrum De Kaap

Dementie

NNCZ-bestuurder Mossel heeft de afgelopen week 42 horecamedewerkers verwelkomd in de zorginstellingen. Inmiddels denkt ze ook al na over vervolgstappen. ,,Ik ben aan het kijken hoe deze medewerkers op andere afdelingen taken kunnen overnemen, bijvoorbeeld bij de bewoners met dementie. Ze kunnen prima helpen bij het uitdelen van het ontbijt en schenken van een kopje koffie. Maar ze moeten dan wel weten wat te doen als een van die bewoners bij de deur staat en naar buiten wil.”

Buddy Marjon Moed is erachter gekomen dat ze het werk in de zorg ontzettend leuk vindt en dit graag wil blijven combineren met haar werk als programmamaker. ,,Het is hard werken, maar ik krijg er zo veel energie van. Ik doe iets wat zo nuttig is.” Ook hoopt dat ze de verschillende sectoren samen zullen blijven werken. Zodat mensen die even zonder werk zitten wat makkelijker de zorg in kunnen gaan. ,,Het is toch zonde dat zo veel mensen thuiszitten, terwijl ze ook ergens betaald - van hetzelfde overheidsgeld - aan de slag kunnen gaan en iets nuttigs kunnen doen.”

