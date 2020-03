Elisa (25) is accountant: ‘De standaard opmerking die ik krijg is ‘Wat saai!’’

Wat doet een...Wie ons banenlandschap bekijkt, ziet bijzondere functies voorbijkomen. Een field service engineer, een lab technician of een assemblagemedewerker: we hebben ze blijkbaar hard nodig, maar waarvoor en waarom? In deze serie vertelt elke week iemand over zijn of haar beroep. Vandaag: Elisa van Bruggen (25), accountant bij Ernst & Young (EY).

Hoe leg je aan vrienden uit wat voor werk je doet?

,,Dat is altijd lastig uitleggen. Zelfs mijn ouders hebben soms geen idee waar ik mee bezig ben. Als je erin zit, lijkt het allemaal zo logisch. Wat we doen is het controleren van cijfers bij bedrijven. Zij moeten een jaarrekening opstellen en wij controleren of die cijfers juist zijn. Dat doen we in twee fases: voor de kerstperiode gaan we bij de klant langs om de processen bij de klant te begrijpen en te bespreken wat er het afgelopen jaar veranderd is. Bijvoorbeeld een supermarkt die het inkoopproces aanpaste. Vanaf januari gaan we de cijfers en de teksten in de jaarrekening daadwerkelijk controleren. We gebruiken dan die kennis die we in de eerste fase hebben opgedaan. Je begrijpt de cijfers beter als je het onderliggende proces kent.”

Is dat verplicht?

,,Middelgrote en grote bedrijven zijn wettelijk verplicht om hun jaarrekening te laten controleren. Dat maakt de jaarrekening betrouwbaar en geeft vertrouwen voor de banken en beleggers.”

Zit je dag in dag uit in de cijfers?

,,Je moet er wel affiniteit mee hebben. Maar veel vriendinnen zeggen tegen mij: ‘O ja, jij zit alleen maar de hele dag in de cijfertjes’. Maar dat geeft een verkeerd beeld. Zeker in de eerste fase van het jaar zijn we veel met klanten aan het praten om begrip te krijgen van de processen en het bedrijf.”

Toch zullen veel mensen niet overlopen van enthousiasme bij het horen van jouw beroep?

,,O, zeker. De meest standaard opmerking die ik krijg: ‘Wat saai!’ Er heerst een beeld dat we de hele dag tussen de grijze mappen zitten. Maar het is juist heel divers en je werkt voor heel verschillende bedrijven. Een supermarkt, een bouwonderneming. Dat is heel anders met allebei weer andere aandachtspunten.”

Is dit je droombaan?

,,Al sinds de middelbare school vind ik cijfermatige vakken het allerleukste. Ik vind het leuk om daarin te duiken en te weten hoe je iets moet administreren. Dat in combinatie met het sociale aspect en de kans om zoveel bedrijven te zien, maakt wel dat deze baan echt bij mij past.”

Ernst & Young is een groot bedrijf. Hoe is dat om in zo’n grote organisatie te werken?

,,Ik werk voor iedere klant met een vast team. Dat is altijd een ander team. Dat vind ik heel leuk, daardoor werk ik met veel verschillende mensen samen. Natuurlijk ken ik niet alle andere afdelingen, maar binnen mijn eigen afdeling probeer ik zoveel mogelijk mensen te leren kennen.”

Dus het is niet zo dat je bij de koffieautomaat steeds naast een onbekende staat?

,,Nee, dat valt heel erg mee. Elke afdeling heeft zijn eigen koffieautomaat. En je leert snel mensen kennen. Het heeft ook voordelen om veel collega’s te hebben. Er is altijd wel iemand die ergens verstand van heeft en kan helpen als je een vraag hebt.”

Grote accountancy-kantoren zijn vaak in het nieuws en de laatste tijd niet altijd positief. Hoe ervaar je dat?

,,Ik denk dat het goed is dat er goed gemonitord wordt en dat commissies in de gaten houden wat we doen en of dat voldoende is. De extra aandacht voor kwaliteit draagt bij aan de verbetering van ons beroep. Het is een belangrijk onderwerp waar we met elkaar hard aan werken.”

Ben je niet bang dat niemand meer in de accountancy wil werken?

,,Ik kan me voorstellen dat mensen aan het begin van hun carrière zich afvragen of dit nog wel het beroep is dat ze willen doen. Ik zie het als een mooie kans: het is een beroep dat aan het ontwikkelen is. Al je daar op dit moment in stapt, kun je daar ook aan bijdragen. Er wordt ook echt input gevraagd aan jonge mensen over verschillende vraagstukken. Ook wij jonkies hebben de kans om onze visie delen.”

Blijf je dit eigenlijk tot aan je pensioen doen?

,,Ik ben nu 25 jaar, dus dat duurt nog even. Ik blijf dit doen zolang ik het naar mijn zin heb. Ik heb nu nog zoveel te leren en er zijn genoeg groeimogelijkheden binnen het bedrijf.”

Zijn er minpunten aan dit werk?

,,Waar ik soms tegenaan loop, is dat het documenteren meer tijd kost dan ik van te voren inschat. Dan heb ik alle documenten ingezien, de klant heeft aangetoond waarom bepaalde cijfers zijn zoals ze zijn maar dan moet ik het nog op een goede manier opschrijven zodat anderen het ook begrijpen. Dan heb je het in je hoofd heel helder, maar als je het moet uitschrijven, is het lastiger dan je in eerste instantie verwacht.”

En het verdient goed, waarschijnlijk.

,,Ja hoor, ik mag niet klagen.”

Een een leaseauto?

,,Ja, ik moet veel naar klanten. Dan is het ook wel heel handig, maar ik mag mezelf in mijn handjes knijpen dat er meteen bij mijn eerste baan een auto voor me beschikbaar was.”

