Emirates zoekt stewards en stewardessen, ervaring niet nodig

Voor je werk de wereld over vliegen en in wereldstad Dubai wonen? Luchtvaartmaatschappij Emirates zoekt nieuwe crewleden. Training of eerdere ervaring als steward of stewardess is niet nodig.

Op 30 september houdt de luchtvaartmaatschappij een wervingsdag voor nieuwe crewleden in het Hilton Amsterdam Airport Hotel. Iedereen is welkom om langs te komen. ,,Een speciale opleiding of eerdere ervaring in het vak is niet nodig'', zo zegt Manon van Brecht van Emirates.

Van tevoren aanmelden voor de dag hoeft niet, als je maar stipt om 8.00 uur aanwezig bent en een Engels cv en recente foto bij je hebt. ,,We hebben zo'n dag ook in mei georganiseerd in Nederland, en nog een keer voor piloten. Die moeten natuurlijk wel de benodigde diploma's hebben behaald.''

Voor de functie gelden wel wat bijzondere eisen. Je moet minimaal 1,60 meter lang zijn en fysiek gezond zijn met een normaal BMI. Als als je op je tenen staat en je armen boven je hoofd uitstrekt moet je minimaal tot een hoogte van 2,12 meter reiken. ,,Dan kun je makkelijk bij de opbergvakken boven de stoelen'', legt Van Brecht uit.

Mascara

Op de site van de luchtvaartmaatschappij staan nog wat tips om jezelf goed te presenteren. Als crewlid moet je voldoen aan een bepaalde look: mannen moeten gladgeschoren voor de dag komen, vrouwen netjes in de make-up - foundation, eyeliner, mascara en lipstick maar géén lipgloss. De nagels moeten gelakt zijn - met doorzichtige lak, roodgekleurd of voorzien van een french manicure. Ook de nagels van de heren moeten netjes gemanicuurd zijn. Zichtbare tatoeages zijn niet toegestaan.

Wat krijg je daarvoor? Het bedrijf noemt een gemiddeld startsalaris van 9500 Dirham belastingvrij, omgerekend zo'n 2115 euro. Als cabinlid woon je in Dubai, waar het bedrijf is gehuisvest. ,,Alles binnen Emirates loopt via Dubai. Alle vluchten vertrekken vanaf daar, dus het bedrijf wil dat ook al het personeel er woont.'' Die accommodatie is bij de functie inbegrepen. Met een of twee collega's krijg je luxe woonruimte toegewezen in de stad.

Mocht je toch heimwee krijgen, dan hoef je Nederland niet lang te missen. Per jaar krijg je 30 dagen vrij en een ticket vergoed naar je land van herkomst. Niet alleen het crewlid, maar ook familie en vrienden kunnen daarnaast voordelig reizen via de luchtvaartmaatschappij.