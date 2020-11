‘Er is zo weinig werk, ga maar drie weken met vakantie, stuurde mijn baas’

Baan kwijt door coronaHet ene na het andere bedrijf maakt bekend mensen te moeten ontslaan. Reden: corona. Er zijn minder vluchten, minder treinreizen, minder vakanties, minder festivals, en ga zo nog maar even door. Wilma Terburg (58) uit Meppel was taxichauffeur. Na een half jaar werkloos te zijn geweest, ziet ze in oktober de oproep van de GGD op Facebook die zoekt naar bron- en contactonderzoekers.

Wilma heeft een veelzijdige carrière achter de rug. Zo was ze coupeuse, officemanager bij een bank, cameravrouw voor bedrijfsfilms, pedicure en had ze haar eigen foodtruck. ,,In het weekend verwerkten we 150 kilo kip.’’ Toen het werk voor de foodtruck te zwaar werd, behaalde ze vier jaar geleden haar taxipas. ,,Taxichauffeur zijn is prachtig werk. Ik deed ziekenvervoer, straattaxi en vervoer naar Schiphol. Daardoor had ik allerlei verschillende mensen in de auto. Ik vond het heerlijk om hun verhalen aan te horen.’’

Door de vele gesprekken is Wilma geliefd bij haar klanten. ,,Meerderen vroegen specifiek naar mij bij de centrale.’’ Wilma krijgt drie keer een tijdelijk contract. In februari dit jaar stopt haar baan. Twee weken later vindt ze alweer werk bij een ander taxibedrijf. Maar nog diezelfde maand wordt haar contract, in haar proeftijd, alweer beëindigd. ,,Ik was aan het wandelen toen ik een berichtje kreeg van mijn werkgever dat er zo weinig werk was dat ik maar drie weken met vakantie moest gaan.’’

Geen toeristen

Maar als ze thuiskomt gaat de telefoon. ,,Het was weer het taxibedrijf.’’ Ze vertelden Wilma dat toch besloten was dat ze helemaal niet meer hoefde te komen. ,,Er was gewoon geen werk meer.’’ Toeristen blijven weg, de treinen zijn leeg, vervoer naar dagbesteding en scholen stopt. ,,Dus ik begrijp het wel’’, zegt Wilma.

Quote Ik keek veel rond op Facebook en internet wat ik kon ondernemen Omdat ze lang eigen baas is geweest, heeft de Meppelse maar recht op drie maanden ww-uitkering. In die periode volgt ze trainingen om te solliciteren. Ze reageert op vacatures in de horeca, taxibranche en administratie. ,,Maar ik kreeg te horen dat ik al zo lang uit de ‘administratieve omgeving’ was, of dat ze toch gekozen hadden voor een ander.’’ Na die periode klopt ze deze zomer daarom noodgedwongen bij de gemeente aan voor de bijstand. ,,Vreselijk. Ik heb vanaf mijn 16de vrijwel mijn hele leven gewerkt en nu moest ik een uitkering aanvragen omdat ik nergens aan het werk kwam.’’



Hoewel Wilma niet direct te horen krijgt dat ze wordt afgewezen door haar leeftijd, vermoedt ze wel dat dat een grote rol speelt. Ze stuurt ruim dertig brieven. ,,Maar als je steeds tegen een muur aanloopt neemt de motivatie wel een beetje af.’’ Ook omscholen is om die reden voor haar geen optie. ,,Gemeentes bieden geld aan voor scholingstrajecten. Maar stel dat ik me zou omscholen voor de ouderenzorg, dan ben ik 62 als ik klaar ben. Wie wil me dan nog hebben?’’

Inmiddels zit Wilma ruim een half jaar thuis. Het maakt haar een beetje ‘vlak’. ,,Het is zo belangrijk om een beetje in de maatschappij rond te cirkelen. Om gesprekken te hebben met andere mensen.’’ Het schoonmaken van haar woning is ze inmiddels zat. ,,Ja en wat kan je dan nog doen?’’ Ze wandelt veel en kookt veel. ,,Maar ja, dat kost ook geld en dat is lastig als je in de bijstand zit.’’ Toch blijft Wilma positief. ,,Ik keek veel rond op Facebook en internet wat ik kon ondernemen om maar niet op die bank te blijven zitten.’’

Facebook

En juist op Facebook komt ze in oktober de oproep van de GGD tegen die zoekt naar bron- en contactonderzoekers. ,,Die link heb ik aangeklikt en al een uur later werd ik gebeld.’’ Wilma volgt een digitale bijeenkomst met uitleg over de vacature. ,,Kort daarna werd ik gebeld of ik nog steeds belangstelling had en of ik maandag kon beginnen.’’ Op 9 november had ze haar eerste werkdag.

Dan begint ook een cursus van vier weken om in te werken. ,,Ik heb er heel veel zin in. Dit werk past bij mij. Ik ben er goed in mensen te helpen en gerust te stellen over de telefoon.’’ Wilma krijgt een contract van anderhalf jaar. ,,Ik ben nu nog niet bezig met wat daarna komt. Dat zie ik dan wel weer.’’

Werkloos door corona

Het aantal banen van werknemers is tijdens de coronacrisis met 125.000 gedaald, meldde het UWV vorige week. Tussen februari en eind juli verdwenen de meeste banen bij uitzendbureaus, horeca, specialistische zakelijke dienstverlening, reisbranche, beveiliging en cultuur, sport & recreatie. Ook het aantal ww-uitkeringen nam in deze sectoren toe. Toch is het verlies van banen minder groot door de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW).

Tussen februari en juli verdwenen de meeste banen bij uitzendbureaus (-31.000), specialistische zakelijke dienstverlening (-15.000), horeca (-12.000) en cultuur, sport en recreatie (-10.000), blijkt uit cijfers van UWV over de ontwikkeling van de werkgelegenheid naar sector. Deze sectoren werden direct getroffen door de contactbeperkende maatregelen. Het banenverlies is vooral zichtbaar geweest in sectoren waar relatief veel mensen werken met een flexibel contract.

