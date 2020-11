Eva maakte binnen acht maanden promotie, maar werd toch de laan uitgestuurd

Baan kwijt door coronaHet ene na het andere bedrijf maakt bekend mensen te moeten ontslaan. Reden: corona. Er zijn minder vluchten, minder treinreizen, minder vakanties, minder festivals, en ga zo nog maar even door. Eva Leenen (27) uit Vught was projectmanager bij een marketingbureau. Ze was overgestapt naar werk in loondienst voor meer financiële zekerheid. Vanwege de coronacrisis kon ze echter geen vast contract meer krijgen.

Eva Leenen (27) begon in februari 2019 bij een marketingbureau gespecialiseerd in e-mailmarketing. Van junior werkte ze zich in acht maanden tijd op tot medior. Deze zomer kreeg ze te horen dat een vast contract er niet in zat. ,,Mijn motto was altijd: als je ergens hard voor werkt, komt het wel goed. Dat bleek niet waar te zijn. Ik heb anderhalf jaar met veel plezier, heel hard gewerkt, maar ik kreeg toch geen contract.’’

Quote Mijn motto was altijd: als je ergens hard voor werkt, komt het wel goed. Dat bleek niet waar te zijn Eva Leenen

Tijdens haar studie begon Leenen een eigen bedrijf in copywriting. ,,Na mijn studie heb ik dat nog vier jaar fulltime gedaan.’’ Toen wilde ze wat anders. Het liefst een leuke, afwisselende baan in loondienst. ,,Dat leek me leerzaam en het bood meer zekerheid. Dat vond ik een goede stap.’’ Omdat ze nu bij een bedrijf werkte, was het makkelijker om samen met haar vriend een huis te kopen. Dat deden ze dan ook begin dit jaar. ,,Als je dat als zelfstandige doet, zitten er veel haken en ogen aan.’’

Fijnste collega

Leenen vindt haar baan bij het marketingbureau heel erg leuk. ,,Ik was projectmanager, organiseerde e-mailcampagnes, had contact met designers en developers en hield het overzicht.’’ Haar werkgever is content. Bij een functioneringsgesprek in de zomer krijgt ze van collega’s en haar werkgever te horen dat ze tevreden zijn en dat ze goed in het bedrijf past. ,,Een collega had zelfs aangegeven dat ik de fijnste collega was met wie ze ooit had gewerkt.’’ Of ze dan ook een vast contract krijgt, na drie keer een tijdelijk contract van een half jaar, is nog niet zeker. ,,Ze moesten naar de cijfers kijken of het nog haalbaar was.’’

Want het aantal opdrachten bij het marketingbureau loopt een paar maanden na het uitbreken van de coronacrisis flink terug. ,,De eerste maanden was het juist heel erg druk’’, zegt Leenen. Supermarkten en grote ketens schakelen het marketingbureau in om klanten te mailen over de nieuwe maatregelen. ,,Maar op een gegeven moment zijn consumenten er klaar mee. Iedereen werd een beetje coronamoe.’’ Het werd Pasen en grote e-mailcampagnes die op de planning stonden werden geschrapt, ingeperkt of uitgesteld. ,,Heel veel werk viel weg. Klanten gingen dicht of hadden andere problemen.’’

Slecht nieuws

Leenen werkt die periode thuis en laat aan haar leidinggevende weten dat ze het ‘niet druk’ heeft. ,,Toen ben ik bijgesprongen op onze interne marketingafdeling. Geen werk meer met klanten, maar berichten maken voor onze eigen website.’’ In de zomer gaat ze weer af en toe naar kantoor. Op een van deze dagen heeft ze een meeting over een project waar ze dan aan werkt. Die meeting grijpt haar werkgever aan om haar te vertellen dat het vaste contract niet doorgaat. ,,Uiteindelijk hebben we niet meer over dat project zelf gesproken. Ze vertelden direct dat ze slecht nieuws hadden en dat ik geen contract kreeg.’’

De mededeling komt als een schok. ,,Misschien is het naïef, maar ik ging er altijd vanuit dat als je ergens hard voor werkt, het wel goed komt. Ik had me ingesteld op een vast contract en daar was ik de afgelopen anderhalf jaar ook heel erg mee bezig.’’ Haar werkgever benadrukt dat het niet aan haar ligt. ,,Ze vonden het heel vervelend, maar de cijfers lieten het niet toe om mij een vast contract aan te bieden.’’ Toch voelt het mislopen van het contract voor Leenen als persoonlijk falen. ,,Ik was heel teleurgesteld. Ik heb in die periode ook de andere verhalen uit deze rubriek gelezen. Gewoon, om me te realiseren dat ik niet de enige ben.’’ Haar werkgever belt af en toe om te vragen hoe het gaat. ,,Dat vond ik wel heel fijn.’’

Quote Ze vonden het heel vervelend, maar de cijfers lieten het niet toe om mij een vast contract aan te bieden Eva Leenen

De eerste weken dat ze thuiszit is ze nog bezig met het overdragen van dossiers. Tegelijkertijd moet ze wennen en bijkomen van het feit dat ze geen werk meer heeft. ,,We hadden een vakantie gepland in september, daar was ik heel erg aan toe.’’ Vlak voor haar vakantie hoort haar vriend, een ethische hacker, dat zijn moeder het slachtoffer is geworden van WhatsAppfraude. ,,Wij bedachten dat er eigenlijk geen bedrijven zijn die zich richten op cybersecurity voor particulieren.’’ Tijdens de vakantie, met een bevriend stel, werken ze hun plannen verder uit. ,,Het was een ontspannen, maar ook leerzame vakantie.’’

Bedrijf

Weer thuis besluiten Leenen en haar vriend samen een bedrijf op te richten. ,,Ik heb nog een uitkering en kan vanuit de startersregeling beginnen.’’ Dat maakt de stap om weer zelfstandig ondernemer te worden makkelijker. ,,Ik heb heel kort overwogen weer in loondienst te gaan. Maar het is een hele slechte periode om te solliciteren.’’ Leuke vacatures ziet ze nauwelijks. De kans dat ze daarom nu haar droombaan misloopt is klein, zegt Leenen. ,,En het staat mij tegen om weer ergens met een tijdelijk contract keihard te werken en dan te worden weggestuurd. Dan ben ik straks 30 en heb ik nog niets.’’ Vroeger dacht ze dat loondienst zekerheid bood. ,,Maar dat is niet zo, ook niet als je een vast contract hebt, zie ik om mij heen.’’

Quote Mijn ontslag heeft ook iets positiefs gebracht, want ik had het niet aangedurfd mijn baan in loondienst op te zeggen. Nu zat ik toch al thuis Eva Leenen

Leenen gaat zich richten op het projectmanagement en de marketing van haar nieuwe bedrijf Alice & Bob, haar vriend die nu vier dagen in loondienst werkt, gaat het technische aspect doen. ,,Als we het doen, is het nu’’, zegt Leenen. ,,Mijn ontslag heeft ook iets positiefs gebracht, want ik had het niet aangedurfd mijn baan in loondienst op te zeggen. Nu zat ik toch al thuis.’’ Daarnaast werken veel mensen door de coronamaatregelen thuis. ,,Cybersecurity is dus juist nu heel belangrijk.’’

