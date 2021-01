Fien start haar KUT-bedrijf: ‘Mijn illustraties doorbreken taboe, ze noemen het niet voor niets schaamstreek’

Ton (66) neemt na 50 jaar afscheid van ‘zijn’ bioscoop: ‘Ik vond die horror­films zelf altijd verschrik­ke­lijk’

11 januari Zeventien jaar was bioscoopmanager Ton Kroeze (66) toen zijn broer hem vroeg om eens te komen helpen als assistent-filmoperateur, in het toenmalige cultureel centrum De Wipmolen in Alblasserdam. ,,Ik twijfelde, maar toen ik eenmaal in de filmcabine stond, was ik betoverd.’’ Nu, bijna een halve eeuw later, gaat Kroeze met pensioen.