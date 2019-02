Forbes: deze 10 Nederlandse ondernemers gaan het maken

Wie worden wereldwijd gezien als de rijzende sterren onder de Nederlandse ondernemers? Volgens zakenblad Forbes moeten we deze tien aanstormende talenten in de gaten houden.

Jaarlijkspubliceert Forbes diverse prestigieuze lijstjes met de dertig grootste beloften onder de dertig jaar per categorie. De tien categorieën lopen uiteen van finance tot social entrepreneurship en retail & commerce. En daar zitten met enige regelmaat Nederlanders tussen.

Zo kregen Emilie Tabor en Maddie Raedts, de vrouwen achter het Amsterdamse influencerbedrijf IMA, in 2017 een eervolle vermelding in het Amerikaanse zakenblad. Vorig jaar nam Marijn Flipse van elektrische scooterbouwer Bolt Mobility een plek in de categorie technologie in, evenals Hans Ober van TicketSwap. Stuk voor stuk twintigers die een mooie toekomst wordt voorspeld.

Ook dit jaar zijn Nederlanders goed vertegenwoordigd in de ranglijsten van Forbes:

1. Sjuul Berden. Met United Wardrobe brengt Berden (27) tweedehands kleding aan de man. Sinds de oprichting in 2014 heeft het Utrechtse bedrijf zo’n 1,5 miljoen gebruikte voorwerpen weten te verkopen.

2. Loes Bijleveld. Vanuit Ivoorkust helpt Bijleveld (29) lokale boeren door organisch afval op te kopen en om te zetten in biogas, een vorm van groene energie, en meststoffen. Sinds 2016 leidt ze het bedrijf LONO.

3. Jiajun Cen Cen (29). Medeoprichter en de huidige CFO van de in Delft gevestigde AquaBattery. Deze startup houdt zich bezig met het opslaan van hernieuwbare elektriciteit afkomstig van zonnepanelen. Dat gebeurt via de zogeheten Blue Battery.

4. Jari Hazelebach. Deze Rotterdammer (23) heeft een app op de markt gebracht om spraak om te zetten in een geschreven tekst. SpeakSee is bedoeld om slechthorenden bij te staan in moeilijk verstaanbare situaties. Hazelebach heeft zelf slechthorende ouders.

5. Joyce en Raissa de Haas. Het cocktailbedrijf Double Dutch Drinks wordt geleid door de 28-jarige tweelingzusjes Joyce en Raissa de Haas (zie foto). Gespecialiseerd in het mixen van frisdranken met gin, whisky, rum of tequila. In vier jaar tijd verkochten zij zo’n 10 miljoen frisdrankflesjes. Ze groeiden op in Antwerpen, hebben de Nederlandse nationaliteit en zijn nu gevestigd in Londen.

6. Milan Daniels en Max Klijnstra. In 2015 richtte Daniels (27) en Klijnstra (28) Otrium op. Via dit online platform moet het voor kledingmerken gemakkelijker zijn hun samples te verkopen. Het in Amsterdam zetelende bedrijf heeft inmiddels 500.000 geregistreerde leden en zo’n 100 merken.

7. Guillaume Philibert. Tijdens zijn studie architectuur begon deze 29-jarige Amsterdammer zich toe te leggen op het ontwerpen van schoeisel. Zo richtte hij precies tien jaar geleden Filling Pieces op.

8. Aaike van Vugt. Van de Delftse startup VSParticle is Van Vugt (29) de medeoprichter. Daar houdt hij zich bezig met de toepassing van nanotechnologie op het dagelijkse leven.