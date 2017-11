'Geef niet-rokers drie weken extra vakantie'

Hiermee reageert zij op een nieuwe maatregel van een Japans bedrijf, dat niet-rokers zes dagen extra vrij geeft per jaar. Het gaat om marketingbureau Piala Inc on Tokyo, dat z'n kantoor heeft op de 29de etage. Iedere rookpauze neemt daardoor minimaal een kwartier in beslag. Longarts Dekker vindt zes dagen nog weinig. ,,Zes dagen maar? Je zou niet-rokers drie weken extra verlof moeten geven. Als je het naar buiten wandelen, sigaret oproken én weer naar boven lopen optelt, kost dat zeker zo’n 10 minuten per keer. Als je vier keer per dag gaat roken, betekent dat omgerekend voor een heel jaar drie weken extra pauze."

Extra pauze

Ton Wurtz van Stichting Rokersbelangen vindt het idee maar niks. ,,Ik vind het een leuke publiciteitsstunt voor dat bedrijf, maar hier in Nederland zie ik dat niet gebeuren." Er zijn volgens hem overal werknemers die om wát voor reden dan ook een korte, extra pauze nemen van hun werk. ,,Dat kan medisch zijn, dat kan religieus zijn, mensen die ergens last van hebben en vaak naar het toilet moeten – ga je die dan ook op een andere manier beoordelen? Die veroorzaken immers ook een werkonderbreking." Volgens Wurtz is er sprake van een selectieve behandeling. ,,Er moet objectief gekeken worden en dit heeft heel wat weg van cherry picking ."

Clean Air

Tom Voeten van anti-rookclub Clean Air Nederland is - uiteraard - voorstander van de maatregel. ,,Alles om het roken te ontmoedigen. Dat is het simpele uitgangspunt: alles waar je het imago van roken mee afbreekt, zijn weer stapjes." De zegsman van Clean Air wil wel toevoegen dat hij rokers niet wil straffen. ,,Het is een enorme irritatie op de werkvloer, maar uiteindelijk zijn rokers toch de grootste slachtoffers." Rokers moeten volgens hem niet het idee hebben dat we ze straffen. ,,Er zijn ook andere manieren om als bedrijf het roken van je medewerkers tegen te gaan. Misschien moeten ze een uur langer doorgaan. Of misschien hebben ze er meer aan als je nicotinetabletjes neerlegt of cursussen aanbiedt. Het is een trieste verslaving."