Geen werk meer door corona? In deze beroepen kun je nog wél aan de slag

Rond deze tijd vorig jaar was er nog sprake van grote krapte in meerdere sectoren en een uitzonderlijk laag werkloosheidscijfer, maar daar is sinds het begin van de coronacrisis flink verandering in gekomen. In september verstrekte het UWV 278.000 WW-uitkeringen voor mensen die hun baan verloren, een stijging van 19 procent ten opzichte van vorig jaar. In de eerste negen maanden van 2020 ontving het UWV ruim 21.000 ontslagaanvragen, twee keer zo veel als een jaar eerder.