Gezellig een dagje uit? Jaap heeft het als baan

Een vaartocht of ‘foodquiz’ organiseren, naar de film gaan, een tentoonstelling bezoeken, een groepswandeling maken of een van de vele andere Klup-activiteiten opzetten en bijwonen: als communitymanager van Klup heeft Jaap Houweling de tijd van zijn leven. ,,Kluppen is altijd leuk, altijd gezellig. Iedereen is in opperbeste stemming en ik mag daar deel van uitmaken. Dat is toch heerlijk?’’ Klup is een website, Facebookpagina en app waar 50-plussers uit heel Nederland elkaar kunnen ontmoeten. Het idee daarachter: veel 50-plussers staan er alleen voor en hebben een klein sociaal netwerk. Maar ze hunkeren naar contact en willen graag van alles met anderen ondernemen. Klup biedt ze die mogelijkheid. Iedere 50-plusser kan gratis een profiel aanmaken en contacten leggen met andere leden.

Vriendschap

,,Meestal zet ik de eerste activiteit op en nemen Klupleden het daarna over. Een activiteit kan echt van alles zijn, net waar mensen behoefte aan hebben,’’ zegt Houweling. ,,Op Klub vinden mensen gelijkgestemden. Daardoor klikt het vaak meteen als ze elkaar voor het eerst ontmoeten. Ik heb al heel wat vriendschappen zien ontstaan. Ook relaties, al is dat niet de opzet. Klup is geen datingsite.’’



De oud-binnenhuisarchitect, die in mei dit jaar is aangesteld als communitymanager, is hét gezicht van het platform. Als aanspreekpunt voor de leden beantwoordt hij vragen, stelt gerust, lost problemen op en brengt Kluppers met elkaar in contact. Houweling past zelf naadloos in de Klup-doelgroep: hij is vitaal, ondernemend én alleenstaand. Ook in ander opzicht is hij een Klup-exponent: hij heeft een bewogen leven achter de rug.



,,De meeste alleenstaande 50-plussers hebben ingrijpende levensgebeurtenissen meegemaakt: echtscheidingen, het overlijden van een partner, ziekte en andere narigheid. Daar heb ik mijn portie ook van gehad. Ik wéét wat deze mensen bezielt. Dus áls iemand doorzeurt over iets onbenulligs – wat regelmatig gebeurt – begrijp ik wat daar achter schuilt. Ik bied een luisterend oor. Vervelend? Helemaal niet. Ik vind het juist de uitdaging zo’n klager weer helemaal blij te maken.’’