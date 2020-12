Gouden jaar door plexiglas: ‘In twee weken tijd verkochten we net zoveel als in een jaar’

Directeur Jan van Es (59) somt het rijtje op van bedrijven die zijn bedrijf half maart platbelden: ,,Horeca, drogisterijen, supermarkten, apotheken, autobranche, kledingwinkels. En dan vergeet ik er nog een heel stel. Iedereen kwam tegelijk. Voor spatschermen in winkels, om tussenschotten in bedrijfsbusjes te maken, om gasten in restaurants op een verantwoorde manier te ontvangen of om een tijdelijk afhaalloket te maken.’’



Van Es had behoorlijk wat plexiglas op voorraad, maar het was lang niet genoeg om iedereen te voorzien. ,,Het was een heksenketel. Je wilt je klanten zo snel mogelijk helpen en tegelijkertijd moesten we al snel op zoek naar nieuwe voorraad want wat we hadden slonk als een malle. Gelukkig hebben we goede contacten met onze leveranciers. Niet alleen in Nederland, maar ook in België en Duitsland. Maar op een gegeven moment was het echt op.’’