Groot-Brittannië dicht voor laagbetaalde werknemers: ‘Mensenlevens op het spel’

Corona heeft de brexit een paar maanden naar de achtergrond verdreven, maar die impasse is afgelopen maandag doorbroken. In een virtueel minitopje hebben de Britse premier Boris Johnson en commissievoorzitter Ursula von der Leyen elkaar weer eens diep in de ogen gekeken. Of de partijen ook maar iets zijn opgeschoten, is niet bekend. Wat wel vaststaat is dat er op 31 december een einde komt aan het vrij verkeer van personen van en naar het Verenigd Koninkrijk. Er gaat dan tevens een nieuw migratiesysteem in dat geïnspireerd is op het Australische puntensysteem.