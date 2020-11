Hardware-investeerder Marie (29) steunt de meest veelbelovende start-ups van Nederland

Het tijdschrift VIVA komt jaarlijks met een lijst van de 400 meest inspirerende vrouwen van Nederland. Ook Marie Weijler (29) is genomineerd in de categorie Tech & Innovatie. Als enige vrouwelijke hardware-investeerder in Nederland is ze de drijvende kracht achter de nieuwste technologische ontwikkelingen. Ze hoopt meer vrouwen te inspireren om voor haar sector te kiezen.

Twee jaar geleden stond Marie Weijler ook al in de VIVA400-lijst, onder het kopje Zakenwonder. Ze was toen in die categorie de enige vrouw die met technologie bezig was. Dit jaar hoopt ze de prijs op het gebied van Tech & Innovatie in de wacht te slepen. Hoewel ze nu wel concurrentie heeft van andere techvrouwen, is ze blij dat de categorie bestaat.

Waarom vind je het zo belangrijk dat er techvrouwen in de VIVA400 staan?

,,Vrouwen in de technologie zijn nog steeds een uitzondering. Het kan helpen als vrouwen in deze sector zichtbaarder worden. Ik zou het heel leuk vinden als meer mensen weten wat mijn werk inhoudt. Ze weten vaak niet eens wat hardware is. Ik leg dat graag in jip-en-janneketaal uit.”

Wat doe je dan precies?

,,Ik werk bij een investeringsmaatschappij die financiering regelt voor startups, jonge bedrijven die net zijn opgericht, in ruil voor aandelen. Wij richten ons op hardware, dus fysieke technologie. Dan moet je denken aan robots, medische apparatuur, sensoren, autotechnologie of apparatuur die de energietransitie mogelijk maakt.”

Wat vind je het leukst aan je werk?

,,Het werken met startups. Je bent bezig met nieuwe uitvindingen, dingen die nu nog niet bestaan en die echt iets toevoegen aan de samenleving. Zo hebben we laatst de startup Eurekite geholpen. Zij hebben flexibel keramiek uitgevonden dat om allerlei soorten batterijen past. Op die manier kun je voorkomen dat een smartphone in brand vliegt of de batterij van een elektrische auto oververhit raakt. Het zorgt voor meer veiligheid en dat vind ik heel belangrijk. Daar gaat het voor mij om.”

Volledig scherm Marie Weijler in het lab van Nanotechnology op de campus van de TU Twente. © Privé-archief

Op welke investering ben je het meest trots?

,,Dat flexibele keramiek. Dit materiaal bestond nog niet terwijl het tachtig verschillende toepassingen heeft en voor meer veiligheid voor consumenten zorgt. Het is aan de TU Twente uitgevonden door studenten, gewoon in ons eigen land. Fantastisch toch! Ik werk op de campus van de TU Twente, dus ik zit er middenin. Maar ook aan de TU Eindhoven en TU Delft gebeuren hele mooie dingen.”

Hoe ben je in deze sector terechtgekomen?

,,Wat dat betreft heb ik een atypisch carrièrepad gevolgd. Ik heb bedrijfsrecht gestudeerd. Tijdens mijn master werkte ik voor een startup die vermogende families hielp met hun investeringen. Dat is nu samengekomen.”

Dus ook zonder een technische opleiding kun je in de tech belanden.

,,Het helpt mee als je een technische opleiding hebt, dat moedig ik zeker aan. Maar je hoeft niet per se technisch te zijn. In de techniek zijn ook marketingmedewerkers nodig, communicatiespecialisten en salespersonen.”

Quote Je hoeft niet per se technisch te zijn. In de techniek zijn ook marketing­me­de­wer­kers en salesperso­nen nodig Marie Weijler

Heb je dan geen specifieke vakkennis nodig voor je werk?

,,We laten de technologie altijd checken door onze technische experts. Dat hoef ik niet zelf te doen. We vragen aan verschillende multinationals of zij de nieuwe uitvinding zouden gebruiken als wij ervoor zorgen dat de startup zich kan gaan ontwikkelen. Zo bel ik bijvoorbeeld KPN bij een nieuwe telecomtechnologie. Als zij enthousiast zijn over het idee, heb je eigenlijk al de eerste klant binnen. Dat is precies iets waar vrouwen vaak goed in zijn: netwerken. KPN moet wel de telefoon opnemen als ik bel, ze moeten ervan op aankunnen dat de nieuwe technologie waarvoor ik bel waarschijnlijk iets groots is.”

Geloof je in mannen- en vrouwenberoepen?

,,Nee, een beroep is niet per se geschikt voor een man of een vrouw. Het ligt aan het individu of iemand geschikt is. Ook wat ik doe is gewoon een beroep en toevallig ben ik een vrouw die dit beroep uitoefent. Ik vergelijk het met dat we in Nederland nog nooit een vrouwelijke premier hebben gehad. Er is gewoon nog nooit een vrouw geweest. Maar hierdoor denken sommigen wel, onterecht, dat het een mannenberoep is.”

Stel, je komt als winnaar uit de bus bij de VIVA400. Wat hoop je daar dan mee te bereiken?

,,Mensen weten precies wat een verpleegkundige, bakker of een advocaat doet. Bij de minder bekende beroepen, zoals bij wat ik doe, hebben mensen vaak geen beeld. Ik wil dat daar meer bekendheid voor komt. En ik wil laten zien: als ik dit kan, kan jij het ook. Mensen zijn vaak verbaasd en vragen waarom ik geen ingenieur ben. Dat maakte mijn baas niet uit toen ik solliciteerde, hij zei: ‘Marie brengt vaardigheden mee die we nog niet hadden in dit team’. We nemen vaak iemand aan die op ons lijkt, die bijvoorbeeld dezelfde studie heeft gedaan. Zo worden sommige beroepen steeds door dezelfde typen mensen uitgeoefend. Terwijl als je verder kijkt dan iemands cv, dan krijgt je bedrijf een heel ander, meer divers profiel, waar je profijt van kan hebben.”

