Heb je een rotdag? Zo krijg je nare emoties uit je lijf

Psycholoog Thijs Launspach is stressexpert en auteur van het boek Fokking druk . Hij verwondert zich over het moderne werken en geeft elke week tips voor meer geluk en minder stress in je werk. Wekelijks schrijft hij een column voor deze nieuwssite. Vandaag: de kracht van je lichamelijke staat.

Vandaag was het weer zo’n dag. Het begon al bij het moment van ontwaken, toen ik moest constateren dat mijn wekker de geest had gegeven. Dit bleek de voorbode van wat je met recht een shitshow zou kunnen noemen. Het nieuwe kabeltje naar mijn webcam bleek kaduuk, vlak voor die belangrijke videocall. Een hoognodige afspraak werd op het laatste moment afgezegd, en het telefoontje dat wél doorging werd geplaagd door technische problemen. Halverwege de ochtend viel mijn internet uit. En als klap op de vuurpijl morste ik koffie op mijn witte overhemd.

Foetushouding

Nog voor het middaguur stond ik op het punt om verslagen en teleurgesteld door zoveel kleinmenselijk leed het bijltje er bij neer te gooien: game over voor vandaag. Het is ontegenzeggelijk een van de voordelen van thuiswerken in coronatijd: je kunt gemakkelijk in foetushouding op je eigen bed gaan liggen.

Quote Het is ontegenzeg­ge­lijk een van de voordelen van thuiswer­ken in coronatijd: je kunt gemakke­lijk in foetushou­ding op je eigen bed gaan liggen

Onlangs las ik een fascinerend boek van Lisa Feldman Barett, hoogleraar psychologie en onderzoeker op het gebied van emoties. Dit boek - How emotions are made - legt uit dat zo’n beetje alles dat we dachten te weten over emoties niet blijkt te kloppen. De universele basisemoties (boosheid, verdriet, angst, blijdschap, verrassing en walging) blijken toch voor iedereen verschillend. Het idee dat we zo nu en dan handelen in een vlaag van verstandsverbijstering door angst of boosheid (zoals in een ‘crime passionel’), blijkt onzin. We zijn niet overgeleverd aan de grillen van onze gevoelens, betoogt Feldman Barett, we zijn er zelf de architecten van.

Dit is nieuws om blij van te worden, want het betekent dat we er zelf iets aan kunnen doen als we door onze emoties dreigen te worden overspoeld. Een eerste stap: je ‘emotionele intelligentie’ vergroten, het begrip van je eigen gevoelens. Of ik door mijn rotochtend teleurgesteld, verslagen, wanhopig, verdrietig of beschaamd ben geworden, maakt nogal verschil. Zo’n emotie hoeft niet te worden ‘opgelost’, maar het helpt om het tot de juiste proportie terug te brengen.

In je lijf

Er is volgens de hoogleraar nóg iets dat je kunt doen als je in de greep bent geraakt van een emotie: je lichamelijke staat veranderen. Emoties zitten immers niet alleen in je hoofd, maar ook in je lijf. Wanneer je dat lijf op een andere manier gebruikt, moet je hoofd wel mee. Voel je je beroerd, dan is het dus tijd om van de bank of stoel te komen en te gaan wandelen, hardlopen, boksen of dansen. Het is namelijk heel moeilijk om te dansen en je tegelijk rot te voelen (probeer maar!). Je lichaam geven wat het nodig heeft, of het nu beweging, slaap of voedsel is, helpt zo’n negatieve emotie terug te dringen.

Na mijn kleine zenuwinzinking dan toch maar in de benen en een stuk slenteren in de zon met een cappuccino to go. Bij terugkomst ziet de wereld er inderdaad anders uit. De problemen zijn er nog, maar warempel: ik voel me al een stuk beter.

Thijs Launspach is psycholoog en stressexpert. Hij schreef hierover de boeken Fokking druk (2018), Werken met millennials (2019) en Werk kan ook uit (2020).

Beluister hier ook de afleveringen van de podcast Thuis met Thijs: