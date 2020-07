Hoe vaker pauze houden er juist voor zorgt dat je meer gedaan krijgt

Als je meer pauzes neemt, hou je minder werktijd over. Dan krijg je dus vast ook minder gedaan. Het klinkt zo logisch en toch klopt het niet. Een onderzoek van Desktime laat namelijk zien dat de tien productiefste werknemers degenen zijn die regelmatig pauzeren. Het gaat dan om pauzes waarbij je even je werkplek verlaat én waarbij je niet op een scherm kijkt.

Pauzetjes

Op school ging er een bel, maar de meeste werkenden zullen toch echt zelf pauzes moeten inplannen. Als je thuis werkt, is dat al helemaal duidelijk.

,,Heel intensief zo’n hele dag thuis”, hoorde ik laatst van een thuiswerker die al die dagen thuis nog niet zo gewend was. ,,Ik moet er echt op letten dat ik pauzes neem”. Op kantoor zie je eens iemand op de gang of je spreekt een collega bij de koffieautomaat. Dat zijn al een soort pauzetjes. Na een meeting loop je terug naar je werkplek, ook die wandeling kun je zien als een pauze. Toch is het thuis en op ons werk vaak lastig om echt pauze te nemen.

De Amerikaanse journalist en auteur van managementboeken Tony Schwartz zegt: ‘Wanneer er meer van ons gevraagd wordt, hebben we de neiging om harder door te werken. Het probleem is alleen dat we, zonder enige rust en tijd om te herladen, meer fouten maken en minder gefocust zijn op onze taken.’

Mini-experiment: even stevig sprinten en dan uitblazen

Hoe lang en hoe vaak moet je dan een pauze nemen? Er circuleren veel ideeën zoals: 52 minuten werken en 17 minuten pauze. De Pomodoro-methode: 25 minuten werken en 5 minuten pauze. Na 4 pomodoro’s 30 minuten pauze. Micropauzes: elk uur 5 of elk halfuur 2 minuten pauze. Eerlijk gezegd denk ik dat het niet zoveel uitmaakt welke methode je kiest, als je maar regelmatig pauzeert.

Dus experimenteer eens. Kies uit de drie tijdsroutines hierboven degene die je het meest aanspreekt. Test hem consequent een week uit. Neem echte pauzes: verlaat je werkplek en bekijk geen schermen.

Doorbuffelen

Strenge tijdsdiscipline en verplichte pauzes vergen wel wat van je. Eigenlijk neem ik nooit pauzes. En ik weet ook wel waarom: als ik even ophoud en wat anders ga doen, vind ik het vaak heel lastig om weer aan de slag te gaan; doorbuffelen is makkelijker. Nu moet ik wel. Overtuigd door het nut zorg ik ervoor korte pauzes te nemen én weer aan het werk te gaan. De eerste bijvangst is dat ik automatisch ga schatten wat ik af kan krijgen in het tijdsvak tot de volgende pauze. Dat helpt me met mijn focus.

De tweede is een inhoudelijke. Het kost me erg veel moeite om me los te weken van mijn werk en echt die pauze te nemen. Vaak werk ik aan lange taken zoals het ontwerpen van een training of het schrijven van een hoofdstuk voor een boek. Daar word ik helemaal in meegezogen.

Gedwongen pauzeren onderbreekt de stroom waar ik in zit. Als ik na een pauze weer begin, ontdek ik niet zelden dat ik helemaal opging in het uitzoeken van iets, wat bij nader inzien eigenlijk niet zo relevant is. Na de pauze kan ik makkelijk bijsturen en mijn tijd besteden aan iets nuttigers. Voor mij werkt het!

Mirjam Wiersma is trainer, spreker en auteur. Meer weten over Mirjams experimenten? Lees haar boek Elke werkdag een topdag (2019).

