Hoekstra en Wiebes over 'hun’ groeifonds: ‘Het doel is dat we het stráks beter hebben’

Het WopkeWiebes-fondsDe officiële naam mag dan het Nationaal Groeifonds zijn, in politiek Den Haag spreekt iedereen over het WopkeWiebes-fonds. In een exclusief dubbelinterview met deze site doen de naamgevers hun verhaal over de pot van 20 miljard euro. ,,Het doel van het fonds is dat we het stráks beter hebben. Zodat ook onze kinderen nog in een aangenaam land leven.”