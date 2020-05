Hoekstra: Ik hoop dat derde noodpakket niet nodig is

Het tweede noodpakket voor banen en economie kan weleens het laatste blijken te zijn. ,,Ik hoop dat we niet nog een nieuw noodpakket nodig hebben”, zei minister Wopke Hoekstra van Financiën vanavond in de Tweede Kamer.

Hoewel Hoekstra zegt te vrezen dat de werkloosheid de komende tijd verder oploopt, is dus niet gezegd dat de overheid na september, wanneer het tweede noodpakket afloopt, opnieuw bijspringt. Tegelijkertijd wil hij niet te veel op de zaken vooruitlopen. Eerder zei de CDA-minister dat het kabinet indien nodig het pakket ‘desnoods voor een tweede of derde keer zal verlengen.”

In het jaarlijkse Verantwoordingsdebat met de Tweede Kamer werd Hoekstra uitgedaagd om terug te kijken op de effectiviteit van het eerste pakket, dat op 1 juni afloopt. Volgens de minister is de belangrijkste doelstelling, het behoud van banen, behaald als je Nederland bijvoorbeeld vergelijkt met de VS. Daar zijn de werkloosheidscijfers veel harder opgelopen. ,,De eerste klap is een daalder waard geweest”, aldus Hoekstra. ,,Maar misschien komen we later tot de conclusie dat we zelfs meer hadden moeten doen, of op sommige onderdelen juist minder.”

Air France-KLM

Hoekstra kreeg vorige week een gevoelige tik op de vingers van de Algemene Rekenkamer. Die constateerde dat voor het eerst in jaren meer dan 1 procent van de uitgaven waarop het Rijk zich had vastgelegd niet rechtmatig was. Die tekortkoming werd onder meer veroorzaakt doordat de aankoop van de aandelen in Air France-KLM niet rechtmatig is verlopen, aldus de controleur van de regering.

De minister trekt zich de kritiek van de Rekenkamer aan. ,,Het is evident dat zaken beter kunnen en moeten.” Hoekstra kondigde aan tijdens de komende ministerraad aandacht voor het probleem te vragen bij de collega’s in het kabinet. ,,Ik zal alles op alles zetten zodat we volgend jaar een beter rapportcijfer krijgen. We hebben een duidelijk lat vastgelegd, dan moet je je daar ook aan houden.”

Hoekstra blijft volhouden dat hij bij de aandelenkoop gezocht heeft naar wegen om de Kamer correct te informeren en tegelijkertijd te voorkomen dat koersgevoelige informatie zou kunnen uitlekken. Na aandringen van PvdA-Kamerlid Henk Nijboer zei Hoekstra dat hij het oordeel van de Rekenkamer overneemt dat de deal onrechtmatig was. Hoekstra: ,,Dat oordeel is niet aan mij. Ik heb die kritiek te aanvaarden.”