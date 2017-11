Honderden euro's voor 'onproductieve rokende werknemers' als ze stoppen

Na de cursus krijgen de deelnemers de eerste cadeaubon van vijftig euro. ,,We houden ze een jaar lang in de gaten. We controleren of ze nog steeds gestopt zijn met behulp van een ‘smokerlyzer’, een apparaat dat de hoeveelheid koolstofmonoxide in de adem kan meten.’’ Wie nog steeds gestopt is, krijgt ter beloning een bon. ,,De laatste bon, na een jaar, is er een van 200 euro. In totaal krijgen de deelnemers 350 euro aan bonnen.’’



De niet-rokers bij een bedrijf krijgen niets. Ontstaat er zo geen afgunst op de werkvloer? ,,Dat was iets waar we van tevoren wel rekening mee hadden gehouden. In de praktijk valt het echter heel erg mee. We hebben in ieder geval geen boze telefoontjes gehad van niet-rokers,’’ zegt Van den Brand. ,,We hebben ook enkele deelnemers geïnterviewd over hun ervaringen en gevraagd wat niet-rokende collega’s tegen hen zeggen. Op een enkeling na reageren de niet-rokers positief. De meesten vinden het vooral een goede zaak dat hun collega’s stoppen en zijn geïnteresseerd in hoe het gaat.’’