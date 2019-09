Horendol van de schoolberichten: ‘Ik krijg soms wel vier mailtjes per dag per kind!’

Volgens het woordenboek is huismannenstress (de; m) ‘aanhoudende geestelijke druk bij de man die het huishouden doet.’

Overigens niet te verwarren met huisvrouwenstress. Los van het feit dat de term huisvrouw, net als het woord negerzoen, blijkbaar niet meer mag, hebben vrouwen andere stress dan mannen. Mijn vrouw heeft bijvoorbeeld stress als onze kinderen ongekamd naar school gaan. Maar moet ze op reis, dan is ze het liefst krap 10 minuten voordat de vlucht vertrekt op het vliegveld.

Aanhoudende geestelijke druk

Ik vergeet vaak de haren te kammen, maar ben ruim twee uur vóór vertrek op de luchthaven. Volgens een rekenmodel, onlangs gepubliceerd in de Volkskrant, doe ik als huisman 78 procent van de taken binnen ons huishouden, dus we hebben het hier even over mijn stress. Niet dat ik er ‘s nachts van wakker lig, maar toch. Er is iets dat me aanhoudende geestelijk druk geeft.

Mijn bron van stress heet ‘Social Schools’. Social Schools is een ó zo handig en modern e-mailsysteem waarmee school met de ouders communiceert. Bijvoorbeeld wat de kinderen die dag in de klas gedaan hebben. Begeleid met 20 bijbehorende foto’s. Of over hoofdluis. Huiswerk. Uitjes. Klassenborrels. Juf ziek. Gymkleding. Verkleeddag. Wie helpt er mee met dit? Wie helpt er mee met dat?

Ik krijg soms wel vier mailtjes per kind per dag. En ik heb drie kinderen!

,,Maar dat is toch prachtig’’, hoor ik u zeggen. ,,Lekker transparant. Waar zeur je over. Verman je, kerel!’’ Klopt, het is ook transparant en ó zo prachtig, ware het niet dat een groot deel van de Social Schools-berichten bestaat uit een opdracht. Voor mij!

,,Uw kind moet verkleed als een hippie’’; Dus ik moet daar verkleedkleren voor zoeken. Die ik niet heb! Hij moet iets met de letter ‘M’ mee naar school; Dus ik mag het huis door om iets met de ‘M’ te zoeken. We gaan een kasteel maken; Dus ik moet allemaal lege verpakkingen verzamelen.

Rampspoed

Soms lees ik ze gewoon niet. Lekker tegen twintig ongeopende Social Schools-mails aankijken. Puh. Laat maar eens zien wat voor rampspoed er over me heen dendert. Afgelopen vrijdag brachten mijn vrouw en ik de kinderen samen naar de schoolbus. Terwijl ze de bus instappen zegt de jongste nog net; ,,Hé maar mama, we moeten vandaag als de Engelse vlag verkleed want het is het einde van de Engelse week.”

De Engelse week was volledig langs mij heengegaan. Dat bleek dus in één van die ongeopende mails te staan. ,,Ach lieverd, zeg maar gewoon dat je al zo vréselijk brexit-moe bent. Dat snapt de juf vast wel”, zeg ik nog net tegen hem. Hij is 5.

Ik heb mijn vrouw ter plekke moeten beloven álle Social Schools-berichten vanaf nu direct te gaan lezen.

