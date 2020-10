Imam Osman Celil Ziylan: ‘De dood is niet het einde van het leven, maar het begin van het oneindige’

AllerzielenOsman Celil Ziylan (24) uit Utrecht is imam bij diverse moskeeën. Wij zijn als gast op aarde: ,,Als wij een goede indruk achterlaten hier, mogen wij later weer gast zijn op een oneindige plek van geluk.”

Ziylan: ,,In de islam is de dood niet het einde van het leven, maar het begin van het oneindige. Geloof in het hiernamaals is fundamenteel. Als je er niet in gelooft, kun je eigenlijk ook geen moslim zijn. Ongeveer een derde van de verzen in de Koran refereert aan het hiernamaals. Je kunt de Koran zien als een soort roadmap. Stapsgewijs staat erin beschreven wat je te wachten staat zodra je je laatste adem uitblaast.

,,Kortweg komt het erop neer dat na je sterven het moment van rechtvaardigheid aanbreekt: het moment waarop iedereen verantwoordelijk wordt gehouden voor zijn of haar daden en manier van leven. Het gaat niet alleen om straffen, maar net zozeer om belonen. Ongeacht wat je positie was in het leven, zullen je rechten bij jou terugkomen. Wat jou is aangedaan zal vergolden worden. Voor de mens zelf is het uiteindelijk niet mogelijk om recht te spreken. Het gaat tussen de schepper en de intentie van jouw hart.

,,De Koran wijst mensen erop dat het leven op aarde tijdelijk is, voorbereiding op wat na de dood komt is belangrijk. Om in het hiernamaals gelukkig te zijn, zul je jezelf moeten bewijzen tijdens je leven. Uitgangspunt is dat wij als gast op aarde zijn, onze schepper is de gastheer. Als wij een goede indruk achterlaten, mogen wij later gast zijn op een oneindige plek van geluk.

Allerzielen

Op 2 november is het Allerzielen. Vijf deskundigen over de geheimen van de ziel vanuit hun werk. Klik hier om hun verhalen te lezen

,,Je toont je gastheer dankbaarheid, bijvoorbeeld in gebed. En je vraagt hem welke kamers je niet mag betreden: zaken die wel en niet zijn toegestaan in het leven, zoals alcohol, liegen of iemand onrecht aandoen. Ook vraag je om vergiffenis, omdat ieder mens natuurlijk fouten maakt. Bied excuses aan en toon berouw.

,,Na je overlijden volgt als eerste de dodenwassing, als voorbereiding op je reis naar het hiernamaals. Je wordt gereinigd omdat je weer in contact gaat komen met je schepper. Ons lichaam is niet ons eigendom, het is ons toevertrouwd en we leveren het weer in. Na de wassing word je gewikkeld in doeken. Hoe rijk je ook bent, het enige wat je na overlijden meeneemt zijn drie lakens. Daarna volgt zo snel mogelijk de uitvaart. Tijdens een gebed vraagt de imam de aanwezigen of zij de overledene alle onrecht vergeven die hij anderen heeft aangedaan. En hij vraagt of de persoon een goed persoon was. Tenslotte volgt nog een staand gebed. De preek is meestal kort, omdat het stoffelijk overschot van de overledene al genoeg zegt: degene die eerst nog naast je was, is nu heengegaan.

Quote Ons lichaam is niet ons eigendom, het is ons toever­trouwd en we leveren het weer in

,,Het is van belang dat de dode zo snel mogelijk gereed wordt gemaakt voor zijn reis, een proces dat begint als de overledene in zijn graf ligt. Meestal binnen 24 uur. Als familieleden nog een lange afstand moeten afleggen, wordt nog een dag extra gewacht. Maar de nadruk ligt op het belang van de overledene.

,,Al bereid ik me nog zo goed voor op mijn leven na de dood, ik behoud toch een zekere spanning voor de confrontatie met de handelingen die ik verkeerd heb gedaan. Tegelijkertijd heb ik hoop in de oneindige barmhartigheid van de schepper. Een uitspraak van de profeet Mohammed: ‘Werk voor het leven alsof je eeuwig zult leven. Werk voor het leven hierna, alsof je morgen zult doodgaan.’ De kunst is om een goede balans te vinden tussen die twee.’’

Allerzielen, Allerheiligen, Halloween... hoe zit het ook alweer?

Oorspronkelijk gaat het om twee gedenkdagen op de rooms-katholieke kalender: 1 november is voor de herdenking van heiligen en martelaren: Allerheiligen; de dag erna, Allerzielen, herdenken nabestaanden hun overledenen. ‘All Hallows Eve’ (Halloween) is een oud-Keltisch gebruik dat aan de vooravond van Allerheiligen werd gekoppeld. Die dag zouden de doden van dat jaar herrijzen om een levend iemand in bezit te nemen. Met maskers werden ze afgeweerd. Kortom: op 2 november is het Allerzielen.

Volledig scherm Imam Osman Celil Ziylan. © Koen Verheijden

Klik hieronder voor meer artikelen uit de uitvaartspecial:

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.