In de kou aan het werk? Zo maak je je thuiswerkplek warm en comfortabel

Donkere ochtenden, kou, regen en als klap op de vuurpijl een flinke energierekening door al die uren thuis. Klaagden we twee maanden geleden nog over te hete zolders en werkkamers, ook het najaar en de winter zijn wellicht niet de prettigste periode om massaal thuis te werken. Toch moet het. Met deze tips houd jij het thuis comfortabel en bespaar je meteen wat energiekosten.

Een kleedje, dikke sokken en warme pantoffels

Voor de echte koukleumen onder ons. Want waarom zou je het jezelf niet zo aangenaam mogelijk maken, als je toch thuis zit? Via je voeten verlies je veel lichaamswarmte. Gelukkig zijn er pantoffels in alle soorten en maten, dus voor ieder is er wat wils. En wat betreft dat kleedje: ga dan niet meteen op de bank liggen, dat is weer niet erg ergonomisch.

Trek de stekker eruit

Accu vol of tijd voor de lunch? Trek dan de stekker van de oplader van je laptop uit het stopcontact. Scheelt elke dag een beetje stroom, en aan het eind van de winter dus een heleboel. Hetzelfde geldt natuurlijk voor de opladers van je smartphone en andere apparaten. Let op: haal niet alleen je telefoon eruit, want ook zonder telefoon trekt je oplader stroom uit de muur.

(Geur)kaarsen

Je koopt ze voor een schijntje en ze houden je bureautje niet alleen warmer, maar ook een stukje gezelliger. Zeker als jij dienst hebt op een gure herfstavond een sfeervol alternatief voor de radiator. Goedkoper én duurzamer.

Zet voldoende thee of koffie

Logisch, toch? Warme dranken zorgen ervoor dat jouw lichaam ondanks al dat stilzitten op temperatuur blijft. Een soepje of bouillon tussen de middag werkt natuurlijk ook.

Isoleren

Het is natuurlijk altijd al duurzamer geweest om je huis goed te isoleren, maar nu we zoveel in onze werkkamer vertoeven scheelt het nóg meer. Dit najaar is dus het ideale moment om eens goed te kijken naar de isolatie van de zolder of om eindelijk eens aan de slag te gaan met die isolerende raamfolie.

Licht in het donker

Voldoende verlichting is belangrijk voor je gezondheid, je humeur en je slaap. De dagen worden echter donkerder en het bureaulampje bij jou thuis kan natuurlijk niet op tegen die tl-balken op kantoor. Ga daarom in je pauze naar buiten voor een wandeling (krijg je het meteen warm van), open je gordijnen of schaf een daglichtlamp aan.

Sluit ongebruikte kamers

Zo creëer je een soort barrière, die luchtcirculatie tegengaat. Dat zorgt ervoor dat er minder warmte verloren gaat.

Tapijt

Ligt er een tapijtje onder jouw bureau? Een tapijt of een kleedje voelt vaak warmer dan een houten of stenen vloer.

Psycholoog Thijs Launspach is stressexpert en auteur van het boek Fokking druk. Hij geeft tips zodat je het thuiswerken gemakkelijker volhoudt:

