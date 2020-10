In deze beroepen is de coronatest het vaakst positief

Verantwoording

De data komen van het RIVM, dat de cijfers weer baseert op informatie van de GGD’s. Bij de coronatest kun je aangeven in welke sector je werkzaam bent. Daardoor is bekend hoeveel tests er in bepaalde sectoren zijn afgenomen en hoeveel mensen positief zijn getest.

Omdat sommige beroepsgroepen groter zijn dan andere, is berekend hoeveel mensen positief testen per 10.000 mensen die werkzaam zijn in die sector volgens cijfers van het CBS. Zo krijg je een trendbeeld van positieve tests en zie je ook of er veel tests in een sector zijn afgenomen. Voor deze vier sectoren is gekozen, omdat er betrouwbare gegevens beschikbaar zijn over hoeveel mensen er in de sector werken. Het is niet verplicht om aan te geven in welke beroepsgroep je werkt, waardoor de daadwerkelijke aantallen hoger kunnen liggen. Deze cijfers geven niet weer waar het virus is opgelopen.