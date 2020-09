In deze sectoren werken mensen juist méér uren nu

Na een flink daling van het aantal gewerkte uren, krabbelen de meeste sectoren langzaam weer op. In de laatste werkweek voor de zomervakantie, werkten we zelfs weer meer dan vóór de eerste geregistreerde coronabesmetting in ons land.

Al voordat de intelligente lockdown half maart zijn intrede deed, nam het aantal gewerkte uren fiks af: tussen de week voor de eerste besmetting en de week na de lockdown, kelderde het totaal aantal uren met 30 procent. Dat blijkt uit een analyse van 3000 bedrijven uitgevoerd door Dyflexis, een soft- en hardwaremaker voor personeelsplanning en urenregistratie. CFO Thomas van den Ende: ,,We zien dat mensen al in de aanloop naar de lockdown op de rem trapten en zich schrap zetten voor wat komen ging. Het was bijvoorbeeld al minder druk in de horeca, waardoor het aantal gewerkte uren daar al sterk afnam.”

Quote Veel horecaza­ken hebben het pand een likje verf gegeven, waardoor het aantal gewerkte uren voor vaste medewer­kers enigszins in stand bleef Thomas van den Ende

Flexwerkers

Mensen met flexibele contracten worden het hardst geraakt. ,,Dat zijn natuurlijk ook de mensen waar je het makkelijkste vanaf komt als het nodig is”, aldus Van den Ende. Veel mensen met vaste contracten konden wel uren blijven maken. ,,Veel horecazaken hebben het pand een likje verf gegeven, waardoor het aantal gewerkte uren voor vaste medewerkers wel enigszins in stand bleef.” Mensen met een nul-uren-contract of uitzendcontract waren het grootste slachtoffer van de terugval van het aantal uren. In totaal nam het aantal uren tussen eind februari en eind maart met 68 procent af onder deze groep werkenden.

Het aantal gewerkte uren nam over de hele periode - van eind februari tot begin juli - over alle sectoren gemiddeld met 6 procent toe. Daarna daalt het aantal uren weer. ,,De zomervakantiedip”, aldus Van den Ende. ,,Mijn gevoel is dat veel dingen deze periode weer gaan aantrekken en dat er weer meer geïnvesteerd wordt. Dat zien wij ook bij onze eigen klanten. Alleen in de horeca en de recreatiesector blijft het koffiedik kijken. Je weet niet wat er gebeurt als het weer minder wordt in de herfst en iedereen naar binnen moet.”

Retail en productie

De horeca en de recreatiesector zijn zwaar getroffen, maar er zijn ook sectoren waar flink meer uren werden gedraaid, bleek uit de analyse. ,,Ik vind het meest opvallende dat in de retail en e-commerce en productie en warehousing het aantal uren hoger ligt dan voor de crisis”, zegt Van den Ende. ,,Je merkt daarin heel duidelijk dat mensen meer online zijn gaan bestellen.”

Ook in de sector zorg en welzijn was overigens sprake van een daling van het aantal gewerkte uren. Hoewel er in ziekenhuizen lange dagen gemaakt werden, lag de niet acute zorg grotendeels stil. Denk daarbij aan de tandartspraktijken of fysiotherapeuten. Het aantal gewerkte uren nam in deze sector tussen eind februari en eind maart met 14 procent af.

