Jarenlang voor dezelfde baas blijven werken? Toch een beetje suf

Loonstrookverwerker ADP vroeg zo’n 8500 werkgevers en werknemers in 13 landen naar de manier waarop zij het werk ervaren en of zij erover nadenken van baan te wisselen. De Nederlandse werknemer is relatief tevreden met zijn of haar baan en werkgever. Van de ondervraagden zegt 65 procent zich nuttig te voelen tijdens de werkzaamheden. Vijftig procent voelt zich ook gewaardeerd op het werk. Hoe tevreden ook, de Nederlandse werknemer is wel in de markt voor een nieuwe uitdaging. In totaal zegt 64 procent voor een nieuwe baan open te staan of er actief naar op zoek te zijn.



Nederlanders voelen zich relatief tevreden op het werk, maar willen toch iets anders. Hoe kan dat? ,,Dat werknemers in Nederland gelukkig zijn, is bekend. We staan steevast in de top-5 van gelukkigste werknemers in Europa. Dat komt mede door de hoge mate van sociale zekerheid, het hoge inkomensniveau en het feit dat we gemiddeld minder uren maken dan werknemers in andere landen,’’ zegt Ton Wilthagen, hoogleraar arbeidsmarkt aan de Universiteit Tilburg. Maar dat de Nederlandse werknemer toch iets anders wil, is ook niet gek. ,,De laatste 15 jaar is er in Nederland sprake van een flexibilisering van de arbeidsmarkt. We zijn een van de landen in Europa met de meeste flexcontracten. Zo’n 60 procent van de jongeren heeft een flexbaan. Je kan hier dus tevreden zijn met je baan, maar je weet niet hoe lang het werk duurt. Dan is het handig om open te staan voor iets anders.’’