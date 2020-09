Jipke (15) heeft een eigen ijsfiets: zeven tips voor jonge ondernemers

Last van uitstelge­drag? Met deze bril ga je wél aan de slag

8 september Door Instagram scrollen terwijl je moet werken. ’s Avonds op de bank ploffen en denken: ach, de vaatwasser inruimen komt morgen wel. Of nog even dat leuke filmpje aanklikken voor je begint met koken. Herkenbaar? Chronische uitstellers kunnen opgelucht ademhalen, want een nieuwe bril maakt een einde aan uitstelgedrag en geeft je een spreekwoordelijke schop onder de kont.