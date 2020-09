Johny zat 50 jaar bij dezelfde baas: ‘Mankeer je niets? Oké, dan ben je aangenomen’

Johny Vink begon in de werkplaats. ,,Ik was zestien jaar en mocht nog niet in de fabriek komen.” In de werkplaats, waar begin jaren zeventig veertig à vijftig mensen werkten, was het zo lawaaierig, dat Vink al na enkele weken weg wilde. ,,Maar ja, je kon er een mooie interne opleiding krijgen. En ik verdiende nog niet veel, maar altijd beter dan bij veel andere bedrijven.”