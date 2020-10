José (97) was verpleegster tijdens pokkenuitbraak: ‘Handschoenen hadden we niet’

Meeste Primera’s weigeren 'complot­blad' te verkopen: 'We nemen Covid-19 serieus’

28 oktober Een groot deel van de Primera-winkeliers heeft besloten om het ‘complotblad’ Gezond Verstand vandaag niet in de schappen te leggen. Dat laat de winkelketen in een verklaring aan deze site weten. Volgens het omstreden tijdschrift is het coronavirus ‘een kunstmatige pandemie gefabriceerd met frauduleuze modellen’. Primera meldt in de basis de vrijheid van meningsuiting te ondersteunen, maar zegt tegelijkertijd ook Covid-19 ‘uiterst serieus te nemen’.