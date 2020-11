Koningin Máxima geeft werkzoekenden carrièreadvies: Blijf jezelf ontwikkelen

Vandaag tijdens de jaarlijkse Werkbezoekdag van JobOn staan ruim duizend netwerkgesprekken op het programma waarin verschillende organisaties en professionals meer over de branche en hun werk vertellen. De werkzoekenden die meedoen worden in online gesprekken gekoppeld aan professionals uit een branche waar ze meer over willen weten.

Mogelijkheid

Normaal gesproken is het een fysiek netwerkevent. Dit jaar vindt het, zoals vele andere evenementen, online plaats. Maar dat mag volgens Pieter Vermeer, oprichter van JobOn, de pret niet drukken. ,,We geloven in de kracht van het netwerken. Als vrijwilligersorganisatie blijven we daarom workshops organiseren voor werkzoekenden. Sinds we bestaan hebben we al zo’n 6000 mensen aan werk geholpen.

Vermeer wil nog wel even benadrukken dat de Werkbezoekdag geen heilige graal is. ,,Als je meedoet ben je niet verzekerd van een baan, maar het kan je wel verder helpen. Vorig jaar tijdens de Werkbezoekdag zelf hebben 20 mensen al een baan gevonden.”

Máxima

Om de deelnemers vandaag extra te motiveren bij hun zoektocht naar een baan, schoof niemand minder dan koningin Máxima aan bij de aftrap. Toen de groep de opdracht kreeg om iets te pakken dat hun werkgebied illustreert, ging ook de koningin op zoek naar een voorwerp. Het werd een mok, heel veel meer had de koningin niet op haar bureau staan. Toch een goed symbool, want de kern van haar werk is mensen met elkaar verbinden en dat betekent netwerken (en koffie drinken). Dat is ook precies wat jullie aan het doen zijn, zei ze.

In de groep werden ook netwerkvragen gedeeld. Koningin Máxima las mee. Een vraag viel haar in het bijzonder op: ‘Hoe vind je nog motivatie voor je werk na jaren dienst?’ Haar advies: wees altijd bereid om te leren. Kijk wat je kunt doen om constant te blijven groeien in je werkzame leven. Netwerken is daarbij erg belangrijk, benadrukte de koningin. Soms weet je niet precies wat iemand doet. Daarom is deze dag zo mooi, zei ze. Zo ontdek je wat het werk van een ander inhoudt en welke cursussen je bijvoorbeeld kunt volgen om een baan te bemachtigen.

Volledig scherm Onderin rechts is koningin Máxima te zien. Zij schoof aan tijdens het online netwerkevent van JobOn. © Privébeeld

Verrast

Later schoof de koningin nog aan bij een van de netwerkgesprekken ingedeeld naar branche. Daar was ook René Kadijk (61) bij aanwezig. Hij vertelde dat hij na een burn-out nog steeds niet volledig aan het werk kan. Hoewel Kadijk nu een contract van 32 uur heeft, lukt het hem niet om ook dat aantal uur te werken. ,,Via de Werkbezoekdag wil ik ontdekken welke werkplekken er nog meer zijn, in de hoop erachter te komen hoe ik mijn energie terug kan vinden”, legde Kadijk later uit.

Koningin Máxima vroeg hem wat voor werk hij doet. Hij vertelde over zijn werk als ergotherapeut mensen met een lichamelijke beperking begeleidt. In zijn werk probeert hij hen weer een stukje eigen regie terug te geven. De koningin vond het heel mooi dat Kadijk met iets klein iets groots kan betekenen voor mensen.

Enthousiasme

Na afloop vertelde Kadijk dat hij enorm verrast was door de deelname van koningin Máxima. ,,We werden ineens uit onze netwerksessie gehaald en bij het gesprek met de koningin gevoegd. Van tevoren vroegen we ons al af wat het zou zijn, we dachten eerst aan een gesprek met Sinterklaas. Máxima had ik niet verwacht. Mijn partner gelooft het nog steeds niet.”

Quote Van tevoren vroegen we ons al af wat het zou zijn, we dachten eerst aan een gesprek met Sinter­klaas. Máxima had ik niet verwacht René Kadijk

Het mooiste aan het gesprek met Máxima vond Kadijk dat de koningin benoemde hoe ze de mensen zag glimmen als ze hen over hun werk zag praten. ,,Ik merkte dat ook bij mezelf toen ik vertelde over werken met deze doelgroep. Ik heb toch wel een heel mooi baan. Het enthousiasme komt weer terug.”

Zoeken

Uiteindelijk sloot koningin Máxima haar deelname aan de Werkbezoekdag af met het bedanken van de deelnemers voor het delen van hun ervaringen. Ze vond het mooi om te zien met hoeveel passie de sprekers over hun vak vertellen. Liefde is onmisbaar onderdeel van je werk, zei de koningin. Haar laatste advies: In het leven is het altijd zoeken, blijf dat ook doen en vindt manieren om jezelf te blijven ontwikkelen.

Bekijk hier alle video’s van Werk:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.