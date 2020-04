Koolmees keerde al 1,3 miljard uit, maar waarschuwt: 'Grens aan wat overheid kan’

Kamerleden dringen er bij Koolmees aan om het noodpakket van ruim 15,5 miljard zodanig uit te breiden dat bedrijven en werkenden die tussen wal en schip vallen alsnog worden geholpen. Het gaat hierbij met name om seizoensbedrijven en concerns met vele vestigingen die niet met de loonkostencompensatie uit de voeten kunnen. Koolmees waarschuwt echter voor al te hooggespannen verwachtingen. ,,We halen alles uit de kast, maar er zijn praktische grenzen aan wat de overheid vermag.”

Volgens de D66-minister zullen de reddingsboeien 'nooit perfect of perfect sluitend zijn'. ,,We kunnen niet alle specifieke omstandigheden repareren.” Hij waarschuwt dat de overheid niet voor ‘elke sympathieke groep’ met een aparte regeling kan komen, omdat dit onuitvoerbaar is. ,,Dat kunnen we niet waarmaken.” Wel suggereert hij dat bedrijven die nu in de knel komen, zoals sierteeltbedrijven en horecazaken, specifiek te hulp worden geschoten.

Uitzondering

Tegelijkertijd maakt het kabinet voor één groep een uitzondering: het noodpakket zal in ieder geval worden uitgebreid met een extra tijdelijke regeling voor flexwerkers die in de coronacrisis ontslagen zijn en geen uitkering krijgen. De regeringspartijen omarmden afgelopen paasweekend een voorstel daartoe van de PvdA, zo wist deze site te melden. Ook GroenLinks heeft zich aangesloten. Koolmees krijgt de opdracht om op zeer korte termijn een regeling op te tuigen voor mensen die tussen wal en schip dreigden te vallen. Hiermee zijn honderden miljoenen euro's gemoeid.

Volgens Koolmees heeft hij ‘ook buikpijn’ over oproepkrachten, uitzendwerkers en ander flexibele werknemers die hun werk inmiddels al kwijt zijn. Uit onderzoek blijkt overigens dat 68 procent van de ontslagen flexwerkers wél aanspraak maakt op gewone WW. ,,Tegelijkertijd zien we ook mensen die tussen wal en schip dreigen te vallen.”

Koolmees stelt dat het ‘ontzettend ingewikkeld is’ voor die groep mensen iets te doen, maar als de Kamer daarom vraagt, hij graag bereid is hen tegemoet te komen. Wel heeft hij zorgen over de uitvoerbaarheid. ,,Ik wil heel erg mijn best doen om hiervoor iets te verzinnen, en ik zie ook wel routes, maar ik kan niet zeggen dat iedereen hiermee geholpen zal zijn.”

De Kamer wil verder weten of de looncompensatieregeling wel voldoende is om banen en bedrijven te behouden. Ondernemingen die minimaal 20 procent omzetverlies hebben, kunnen aankloppen bij het UWV voor een beroep op de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW).

Strandtenten

De overheid neemt maximaal 90 procent van de totale loonsom over, op voorwaarde dat er geen ontslagen vallen. Hiervoor is 10 miljard euro gereserveerd, waar nu dus al 1,3 miljard van uitgekeerd is. Maar niet voor alle bedrijven blijkt deze regeling een uitkomst: zo komen seizoensbedrijven zoals strandtenten in de knel door de voor hen ongunstige manier waarop de omzet berekend moet worden.

Ook hebben grotere ondernemingen met meerdere vestigingen moeite met de concernregeling. Sommige bedrijfsonderdelen staan daardoor helemaal stil, terwijl het omzetverlies op concernniveau net te klein is om voor compensatie in aanmerking te komen. Ook zogeheten kapitaalintensieve bedrijven kunnen niet goed uit de voeten met de NOW. Zij hebben relatief weinig personeel, maar hebben wel hoge kosten door investeringen in grond en machines (denk bijvoorbeeld aan de chemiesector). Met een vergoeding in de loonkosten zijn zij amper geholpen.

Koolmees suggereert dus dat deze bedrijven mogelijk nog apart worden ondersteund, maar hij wil niet vooruitlopen op de manier waarop dat gebeurt.

Zelfstandigen

Daarnaast blijkt dat de regeling voor inkomensondersteuning voor zelfstandigen - de Tozo - problemen oplevert. Nederlanders die in het buitenland wonen en hier werken - of andersom - kunnen nu nergens op rekenen. Daar komt echter verandering in: staatssecretaris Van Ark kondigde zaterdag in deze krant aan dat er voor deze 'grensgevallen’ toch wat geregeld gaat worden.

In totaal hebben 240.000 zelfstandigen zich bij de gemeente gemeld voor een Tozo-uitkering. Zij krijgen een aanvulling tot het sociaal minimum. Voor paren gaat het om maximaal 1500 euro en voor alleenstaanden om maximaal 1050 euro.