Kwart hoogopgeleiden wil andere baan vanwege leidinggevende

Vertrouwen in coronatijd

Het onderzoek werd uitgevoerd tussen 28 februari en 5 april van dit jaar, maar de belangrijkste vragen zijn in augustus opnieuw aan de respondenten gesteld om de impact van het coronavirus goed in kaart te brengen.



,,De aspecten die mensen aantrekken of aanstoten in een baan, die blijven globaal wel overeind. Dit blijkt ook na verdiepend onderzoek”, licht DPG Recruitment’s Commercieel Directeur Sharita Boon toe. ,,Denk hierbij aan factoren als uitdaging en een goed salaris. Maar de houding tegenover baanzekerheid is daarentegen natuurlijk wel erg veranderd.”



Dit is terug te zien in de cijfers. ,,Het vertrouwen in de arbeidsmarkt is in korte tijd snel gedaald naar 12 procent”, aldus Boon. ,,De inschatting dat de arbeidsmarkt ongunstig is, stijgt daarentegen van 10 procent in 2019 naar 36 procent in 2020. Een grote stijging, maar dit is nog wel ver weg van de 70 procent die het in 2013 was tijdens de vorige crisis.”