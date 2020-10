Lama Jigmé Namgyal: ‘De dood is als het wisselen van kleren wanneer die oud en versleten zijn’

AllerzielenLama Jigmé Namgyal heeft veel ervaring in stervensbegeleiding. De boeddhistisch leraar stichtte twee centra in Europa, waaronder Phuntsok Chö Ling in Rotterdam. Hij werd in 1973 geboren in het oosten van Tibet.

Namgyal: ,,De dalai lama zegt dat de dood is als het wisselen van kleren wanneer die oud en versleten zijn. Na de fase van het sterven zelf, is de dood een nieuw hoofdstuk waarin de perceptie van je bewustzijn verandert. Daarna volgt een nieuwe fase van wording: wedergeboorte. Leven en dood zijn één geheel.

,,Karma, en hoe dat doorwerkt in de reïncarnatie na je huidige leven, is voor veel mensen misschien te abstract. Maar hoe karma doorwerkt in je leven hier en nu, kun je heel makkelijk testen. Doe vandaag onaardig tegen iemand, en ervaar hoe deze persoon zich tegen jou gedraagt de volgende keer dat je hem tegenkomt.

,,Je hoeft niets te geloven. Vragen stellen is veel belangrijker. Ik nodig je uit om te studeren. Om op zoek te gaan naar antwoorden binnenin jezelf. Je kunt alle boeken lezen die er zijn over verlichting, zonder ooit te ervaren wat verlichting is.

Allerzielen

Op 2 november is het Allerzielen. Vijf deskundigen over de geheimen van de ziel vanuit hun werk. Klik hier om hun verhalen te lezen ,,Als 9-jarig jongetje wilde ik al heel graag weten wie ik was. Ik geloof dit, ik geloof dat niet. Ik wil gelukkig zijn, ik wil niet lijden. Maar wie is die ik? Dus ik begon te studeren. Mijn meester zei dat ik mijn eigen antwoord op die vraag moest zoeken. Zoals een ander je ook niet kan vertellen hoe het voelt om verliefd te zijn. Wat die persoon voelt, zal niet hetzelfde zijn als wat jij ervaart.

,,Mijn meester gaf me oefeningen, en als ik tot een conclusie kwam, discussieerden we daarover. Omdat ik bij hem inwoonde, in de Himalaya in Tibet, had ik het geluk dat ik altijd in zijn nabijheid was. Ik studeerde van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat.

,,Door meditatie leerde ik hoe ik mijn gedachten en emoties kan beheersen. Hoe vaker je dat doet en ervaart, hoe beter je beseft dat je geest werkt als een soort filmprojector: wat je ziet lijkt levensecht, maar het zijn maar gedachten. Je perceptie van de werkelijkheid switcht tussen positief en negatief alsof je een kameleon bent. Je hebt daar een keuze in, maar dat moet je trainen. Door te leren begrijpen wie je bent. Het is zeer belangrijk om die studie naar zelfkennis aan te gaan. Als jij zelf niet weet wie je bent, dan weet helemaal niemand wie jij bent.

Quote Als jij zelf niet weet wie je bent, dan weet helemaal niemand wie jij bent

,,Negatieve emoties - zorgen, spijt, schuldgevoel - vertroebelen de puurheid van je natuur. De negatieve gedachten en gevoelens die jou beheersen bij het sterven, al dat lijden, zetten door in de cyclus die volgt na je overlijden. Als ik iemand begeleid bij zijn sterven, dan probeer ik hem te helpen zoveel mogelijk van dat lijden los te laten.

,,Maar er is geen quick fix. Leren om het negatieve te beheersen en te transformeren naar het positieve is een diep, ingewikkeld en langdurig proces. Als je pas op het moment van overlijden begint met hierover na te denken, dan ben je te laat. Dat we sterven, daarin hebben we geen keuze, dat hoort bij het leven. Hoe we sterven, of we er klaar voor zijn en zonder angst ons lichaam en leven kunnen loslaten, daarop hebben we wel invloed.

,,Tijdens je leven moet je het sterven voorbereiden. Zoals je in de herfst de zaden plant voor de gewassen die in de volgende zomer opkomen. De cyclus van de natuur gaat voort, het leven van mensen is daarop geen uitzondering. Alleen als je het voorbereidende werk doet, zul je van een mooie oogst kunnen genieten als de volgende zomer zich aandient.’’

Allerzielen, Allerheiligen, Halloween... hoe zit het ook alweer?

Oorspronkelijk gaat het om twee gedenkdagen op de rooms-katholieke kalender: 1 november is voor de herdenking van heiligen en martelaren: Allerheiligen; de dag erna, Allerzielen, herdenken nabestaanden hun overledenen. ‘All Hallows Eve’ (Halloween) is een oud-Keltisch gebruik dat aan de vooravond van Allerheiligen werd gekoppeld. Die dag zouden de doden van dat jaar herrijzen om een levend iemand in bezit te nemen. Met maskers werden ze afgeweerd. Kortom: op 2 november is het Allerzielen.

Volledig scherm Lama Jigmé Namgyal. © Koen Verheijden

Lama Jigmé Namgyal geeft op 27 en 28 november een introductiecursus over Phowa, een methode om negatieve emoties of andere mentale verstoring te transformeren. Info: phuntsokcholing.org

Klik hieronder voor meer artikelen uit de uitvaartspecial:

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.