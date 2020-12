Lisa (27) is Head of People & Change: ‘Je moet kunnen bedenken wat medewerkers én klanten nodig hebben’

Wat doet een...Wie ons banenlandschap bekijkt, ziet bijzondere functies voorbijkomen. Een field service engineer, een lab technician of een assemblagemedewerker: we hebben ze blijkbaar hard nodig, maar waarvoor en waarom? In deze serie vertelt elke week iemand over zijn of haar beroep. Vandaag Lisa de Schepper (27), Head of People & Change bij Sunweb Group in Rotterdam.

Wat doet een Head of People & Change precies?

,,Ja, het is een hele mond vol. Ik zeg altijd dat ik me bezighoud met de manier waarop we werken binnen onze organisatie. Hoe je werk slimmer én leuker kunt maken. Werk is immers een plek waar we een groot deel van onze tijd doorbrengen. Daarnaast maakt een blije medewerker ook weer een blije klant.’’

Hoe ziet je werkdag eruit?

,,Eigenlijk is geen dag hetzelfde. Ik neem contact op met het team om de laatste status van projecten te checken. Ik ben dan met mensen aan het sparren en ze aan het coachen om te kijken wat beter kan op de werkvloer. Dat kan zijn door een extra collega aan te nemen of door het ontwikkelen van nieuwe trainingen. Mijn werk gaat over veranderingen en verbeteringen.’’

Wat vind je het leukste aan je werk?

,,Ik vind het mooi om met onze strategie voor de werkvloer bezig te zijn. Je schakelt echt van visie naar resultaat. En dat gaat soms heel snel. Denk bijvoorbeeld aan het begin van de coronacrisis in maart. Sommige collega’s konden toen even niks doen, want een deel van het werk lag plat. Toen hebben we in drie weken tijd een online leerplatform opgezet zodat deze collega’s zich persoonlijk konden ontwikkelen. Dat is heel tof.’’

Wat is minder leuk?

,,Dat is nu vooral het thuiswerken. Ik houd ervan om samen te brainstormen en nieuwe ideeën te bedenken. Nu doen we ons best met virtueel koffiedrinken, maar dat is toch minder persoonlijk. In het begin vond ik het een leuke uitdaging. Het is een nieuwe manier om samen te werken. In plaats van een vrijdagmiddagborrel organiseerden we een online pubquiz. Maar nu merk ik dat het me soms even tegenstaat. Het is lastig om persoonlijk contact te blijven opzoeken. Daarnaast ben ik een visuele denker. Het is vrij uitdagend om via de telefoon te schetsen wat ik bedoel.’’

Wat moet je in huis hebben om een goede Head of People & Change te zijn?

,,Je moet een goede projectmanager zijn. Je bent verantwoordelijk voor vier tot vijf verschillende projecten. Soms ben je projectleider en een andere keer heb je een meer coachende rol. Het is ook belangrijk dat je creatief bent, een bepaalde drive hebt, ambitieus en sympathiek bent. Je staat immers voor de mensen in een bepaalde organisatie. Je moet kunnen bedenken wat medewerkers én klanten nodig hebben.’’

Is dit iets wat je vroeger altijd al wilde worden?

,,Als jong meisje wilde ik filmregisseur of theaterregisseur worden. Ik vind het gaaf om mensen te inspireren. Dat je ze echt meeneemt naar een andere wereld. Dat doe je door middel van verhalen vertellen. Dat probeer ik ook te doen vanuit de people-afdeling. Zo komt het toch nog een beetje terug in mijn werk. Wie weet word ik ooit nog filmregisseur. Dat sluit ik niet uit.’’

Dus je blijft dit werk niet tot aan je pensioen doen?

,,Nee, dat niet. Ik vind het een fantastische baan en ik ben blij dat ik deze rol mag vervullen. Maar ik geloof in blijven leren en ontwikkelen. Dat je nieuwe uitdagingen opzoekt. Ik hou van verandering en dynamiek. Maar zoals ik al zei, filmregisseur worden sluit ik niet uit. Zolang ik maar visie mag schetsen en dat kan vertalen naar een nieuw verhaal of doel. Dan komt het wel goed.’’

