Losgeslagen boei? Dan komen Dirk en zijn mannen in actie

Vorige week vrijdag dacht de negenkoppige bemanning van De Terschelling eens lekker bijtijds thuis te zijn voor het weekend. Rond het middaguur terug op Terschelling, zo was de planning. Maar het liep anders. Gezagvoerder Dirk de Boer: ,,We kregen aan het eind van de ochtend de ene na de andere storingsmelding over verschillende boeien die door de harde wind uit positie waren geraakt. Het hield maar niet op.” Alle boeien lagen uiteindelijk weer op hun plek, maar iedereen was pas om 10 uur ’s avonds thuis.