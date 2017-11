‘Maak de vertrouwenspersoon wettelijk verplicht’

,,Het is voor bedrijven niet wettelijk verplicht om een vertrouwenspersoon te hebben. Slechts 40 tot 45 procent van de bedrijven heeft er nu eentje’’, zegt Inge te Brake van de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV). Daarom wil de vereniging de functie verplicht stellen.

Lees ook Overmoedige baas intimideert erop los Lees meer

De ene vertrouwenspersoon is de andere niet. ,,We zien veel variatie in de invulling van het beleid. Er zijn bedrijven die veel tijd steken in de selectie van een of meerdere vertrouwenspersonen. Ze laten hen een gedegen opleiding volgen." Maar er zijn volgens haar ook bedrijven die hun beleid hierover niet op orde hebben. ,,Eigenlijk hebben ze alleen op papier een vertrouwenspersoon. Die medewerker is vaak zonder enige ruchtbaarheid aangesteld, waardoor collega’s hem of haar niet weten te vinden. Soms weten ze niet eens wie de vertrouwenspersoon is.’’

#metoo

Waar de vertrouwenspersoon lang een ondergeschoven kindje was, heeft de recente #metoo-discussie de functie flink onder de aandacht gebracht. ,,We merken nu zeker dat er meer vraag naar is. Meer bedrijven nemen contact met ons op omdat ze een vertrouwenspersoon willen aanstellen of omdat ze willen weten of ze het wel goed doen.’’

Werknemers kloppen intussen vaker bij een vertrouwenspersoon aan. ,,Het besef is gegroeid dat we, ook in ons land, wel degelijk een probleem hebben met grensoverschrijdend gedrag. Het aantal meldingen is toegenomen, en dat is een goede zaak. Mensen durven eerder naar buiten te komen en gaan binnen de organisatie op zoek naar een oplossing.’’

Ook de FNV maakt zich zorgen over seksuele intimidatie en gaat dit onderzoeken middels een enquête. ,,We willen nog beter weten wat er op de werkvloer gebeurt en hoe dit wordt opgepakt door leidinggevenden en werkgevers’’, zegt vicevoorzitter Kitty Jong.

Rechtsbescherming

De vereniging wil de vertrouwenspersoon een prominentere rol op de werkvloer geven. Te Brake: ,,Wij willen dat bedrijven wettelijk verplicht worden om een goed opgeleide vertrouwenspersoon aan te stellen. Daar moet ook rechtsbescherming voor de vertrouwenspersoon bij zitten, want op het moment is men vogelvrij.’’ Vertrouwenspersonen die een conflict oplossen tegen de zin van bijvoorbeeld de directie, kunnen daar nu nare gevolgen van ondervinden. ,,Er is mij een voorbeeld bekend waarin de vertrouwenspersoon zonder pardon overgeplaatst werd. Ontslag kan ook. Dan wordt iemand helpen wel erg duur.’’

Rechtsbescherming of niet, er zijn vooralsnog voldoende werknemers die hun nek uit willen steken voor hun collega’s. ,,Mensen willen anderen graag helpen. Het is vaak niet moeilijk om iemand te vinden binnen een organisatie die die rol op zich wil nemen.’’

Wat maakt van iemand een goede vertrouwenspersoon?

Inge te Brake: ,,Vertrouwenspersoon zijn, is een vak op zich. Het is bij veel bedrijven een nevenactiviteit, maar je moet goed onderlegd zijn. Het is bijvoorbeeld erg belangrijk dat je met iemands emoties om kan gaan. De meeste mensen vinden gevoelens bij anderen nogal ingewikkeld en hebben de neiging dat uit de weg te gaan. Een goede vertrouwenspersoon laat die emoties er juist zijn, luistert en verwijst zo nodig door naar een professional zoals een psycholoog.’’

Stel, je vertelt een vertrouwenspersoon over een misstand. Wat gebeurt er dan?

,,Vertrouwenspersonen hebben een geheimhoudingsplicht. De betrokkene moet zich veilig voelen om zijn of haar verhaal te vertellen, dat is het belangrijkste. Als de vertrouwenspersoon iets te weten komt over een misstand of een incident, dan mag er niet gelijk aan de bel getrokken worden. De keuze om actie te ondernemen, ligt bij de betrokkene. Die bepaalt wat er gaat gebeuren.’’

Hoe kan een vertrouwenspersoon helpen een situatie op te lossen?

,,Er zijn verschillende opties mogelijk. Nog voor je naar de klachtencommissie stapt, is er bijvoorbeeld de mogelijkheid tot mediation. Als iemand bijvoorbeeld last heeft van ongepast gedrag van een collega, kan dat ook met een gesprek aan de orde worden gesteld. Vaak willen betrokkenen alleen dat het ongewenste gedrag stopt, niet per se dat de ander wordt ontslagen.’’

Wanneer doe je als bedrijf voldoende?

,,We raden aan dat een organisatie minimaal twee vertrouwenspersonen aanstelt. Het is namelijk vaak een kwestie van persoonlijke voorkeur bij wie je iets kwijt wilt. Het kan zijn dan je met de een niets hebt, maar bij de ander best open kaart wil spelen.’’

Een vertrouwelijke kwestie op werk bespreken met iemand van werk, dat voelt niet altijd veilig. Is er een alternatief?

,,Een externe vertrouwenspersoon is ook een optie. Iemand die helemaal buiten de organisatie staat, kan in sommige gevallen een uitkomst zijn. Het mooist is als werknemers zowel een paar interne vertrouwenspersonen als een extern iemand kunnen benaderen. De externe kracht, die dit voor zijn beroep doet en alle expertise heeft, kan de interne vertrouwenspersonen daarnaast bijstaan.’’