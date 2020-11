Mag mijn werkgever straks eisen dat ik het coronavaccin neem?

Tweede Kamer bekvecht over thuiswer­ken: ‘U moet zich kapot schamen’

19 november In de Tweede Kamer is deze week een felle interne strijd gevoerd over een VVD-voorstel om Kamerleden vanwege corona meer te laten thuiswerken. Na ziedende reacties van PVV, SGP en PvdA eindigde het voorstel in de prullenbak.