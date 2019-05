Marco’s oproep (blind en 1,5 jaar thuis) gaat viral: ‘Er zijn altijd betere mensen te krijgen’

Het bericht verzamelde in minder dan een week tijd 1400 likes, 100 reacties en werd bijna 120.000 keer gezien door gebruikers van het online platform. ,,Ik zit nu anderhalf jaar thuis en dacht: laat ik het eens proberen’’, vertelt Elenbaas aan deze site. ,,Dus ik heb een profiel aangemaakt op LinkedIn en een filmpje geüpload. Maar dit had ik nooit verwacht, absurd gewoon. Ik snap er niets van. Sorry voor de woordspeling, maar ik tast volledig in het duister.”



Zijn vorige baan raakte hij anderhalf jaar geleden kwijt omdat zijn takenpakket veranderde en zijn werkzaamheden niet aansloten bij zijn vaardigheden. ,,Ik heb daar acht jaar gewerkt. We hebben ons best gedaan, allebei, maar moeten besluiten het contract te beëindigen.”

Sindsdien is Elenbaas op zoek naar een andere baan. ,,Ik heb verschillende pogingen gedaan om aan werk te komen, maar de enige garantie die ik heb, is dat ik ‘nee’ krijg als ik iets probeer. Ik ben 48, ik ben blind en heb geen hbo-opleiding. Hoe aantrekkelijk ben je dan nog?” Dit klinkt misschien alsof hij bij de pakken neerzit, maar dat is allerminst het geval. Elenbaas blijft optimistisch.

Iets met stemmen

Hij hoorde vanochtend op de radio over het relatief nieuwe concept van open hiring, waarbij je een baan krijgt ongeacht je verleden, opleiding of ervaring. ,,Dat is me uit het hart gegrepen”, zegt Elenbaas. ,,Ik heb het idee dat je steeds moet pitchen of vlammen voordat je aan het werk gaat en als je dat niet kunt, dat het dan meteen einde verhaal is. Daar word ik een beetje moe van.”



Zelf hoopt hij het komende jaar daarom vooral op een kruiwagen, iemand die hem ergens binnen brengt. ,,Ik heb wel gesolliciteerd, maar er zijn altijd betere mensen te krijgen. Om mezelf die frustratie te besparen, heb ik misschien minder gesolliciteerd dan zou moeten.”

Afgeschreven

Nu is het de vraag wat alle aandacht op LinkedIn hem gaat opleveren. Hij heeft al wat concrete aanbiedingen gekregen, maar moet ook meteen toegeven dat hij nog niet in staat is geweest alle berichtjes te lezen en overal op te reageren. Wat hij het liefst zou willen doen? ,,Ik heb wel de nodige ervaring in administratief werk”, zegt hij. ,,Al moet ik wel bijscholen. En ik heb ook dingen gedaan in het callcenterwereldje.”

Hij zag een vrijwilligersfunctie voor een begeleider bij het inspreken van luisterboeken. ,,Dat lijkt me fantastisch. Maar ik wil toch het liefst betaald werk doen”, zegt hij. ,,Iets met coaching, hoe mensen dingen inspreken, hoe mensen de telefoon opnemen. Daar heb ik wel oor voor.” Maar het allerbelangrijkste voor Elenbaas is dat hij weer aan het werk kan, bij voorkeur in de omgeving van Rotterdam. ,,Ik wil niet afgeschreven worden met 48 jaar. Als ik aan het werk kan, ben ik heel gelukkig.”

Weet of heb jij werk voor Marco Elenbaas? Reageer via zijn LinkedIn.

