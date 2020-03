Medewerkers Unilever krijgen zes weken volledig doorbetaald partnerverlof

Overheids­fi­nan­ciën fleuren op door migratie

13:37 Nederland telt door migratie over vier jaar 300.000 meer inwoners dan verwacht. Die toename is per saldo goed nieuws voor de overheidsfinanciën, blijkt uit nieuwe berekeningen van het Centraal Planbureau. Eerder voorspelde begrotingstekorten verdwijnen in de komende kabinetsperiode als sneeuw voor de zon.