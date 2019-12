Meilandjes denken aan stoppen met Chateau: ‘Over twee jaar nieuw ondernemersavontuur’

Even terug in de tijd. 2007, De flamboyante Martien Meiland was met zijn gezin te zien in het tv-programma Ik Vertrek waar ze samen een chambre d’hôte in een kasteel in Frankrijk begonnen. Dat was op zich een zakelijk succes, maar door heimwee verkochten ze het kasteel en keerden ze terug naar Nederland.

In 2015 waren de belevenissen van het gezin opnieuw op tv tijdens een speciale jubileumuitzending van Ik Vertrek, haalde Paul de Leeuw even later Martien Meiland naar zijn tv-show en ontstonden tussen allerlei ondernemersavonturen door, nieuwe emigratieplannen.

Gouden Televizier-Ring

Het werd opnieuw Frankrijk, opnieuw een chambre d’hôte, en dat in het dorp Beynac op een 8 hectare groot landgoed. Na een persoonlijke mailtje van Erica Meiland (‘de zoveelste aan mensen bij de tv’) aan John de Mol besloot hij op SBS6 er een realitysoap van te maken. De kijkcijfers gaan door het spreekwoordelijke dak, de Gouden Televizier-Ring werd zelfs gewonnen. En: Chateau Marillaux is de komende twee jaar volgeboekt.

Over twee jaar wacht weer een nieuw ondernemersavontuur, misschien in Engeland of dichterbij, in Wassenaar, waar hun oog is gevallen op een vervallen kasteel. ,,Chateau Marillaux bestaat over twee jaar nog wel, maar niet met ons onder dat dak. We willen wat anders, maar wat precies, dat weten we nog niet. Weet je wat het is, het natuurlijk heel leuk zo’n chambre d’hôte, maar je kan zelf nooit ‘ns in je duster naar beneden’’, vertelt Martien Meiland bij de Ondernemer.



Het was een extreem druk jaar voor hem en zijn gezin, stelt hij in een bijzondere aflevering van de videoserie Werkverkeer. ,,Daarom gaan we met het chateau toe naar een ritme van drie weken open, één week dicht. Dat is echt noodzakelijk, want zoals het afgelopen jaar ging is niet vol te houden. Zeven dagen per week werken, maand na maand, dat is leuk voor de omzet, maar je moet ook aan je gezondheid denken.’’

Martien en Erica Meiland

In de video vertellen Martien en Erica Meiland onder meer ook over hun rolverdeling en zakelijke insteek. ,,Gaat het fout, dan gaat het fout. Dan ben je misschien veel geld kwijt en gaan we terug naar Nederland. Dan maar een huurwoning van de gemeente, dan woon je met de mensen waar je van houdt en dan pak je de draad weer op. Zó moet je denken.’’



,,Erica is de meest zakelijke, dat ben ik helemaal niet. Ik ben meer van het creatieve, maar dat is juist zo fijn, dat houdt ons in balans. Ik weet niet eens wat we aan energiekosten betalen bijvoorbeeld, de financiën, dat doet Erica allemaal. Verder is alles wat we ondernemen een samenspel met ook onze dochters Maxime en Montana, we overleggen alles.’’ Dochter Montana runt overigens een chique cadeauwinkel in Noordwijk met de bijpassende naam Montana’s en kondigde vorige maand op Instagram ‘een nieuw project’ aan.

