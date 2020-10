Met deze tip maak je iedere werkdag een vliegende start

We worden bestookt met adviezen om productiever en gelukkiger aan het werk te gaan. Maar wat helpt nu echt? Auteur Mirjam Wiersma experimenteerde een jaar lang met uitkomsten uit onderzoek en tips uit bestsellers. Hier deelt ze een mini-experiment waar ook jij aan mee kan doen. Vandaag: je werkdag midden in een taak stoppen.

Hoe lekker is het om aan het einde van je werkdag een belangrijke taak af te vinken. Als je een app gebruikt en je voltooit je taak, krijg je als dank een gezellig geluidje te horen: af! Of hou je meer van het hard copy doorkrassen? Met een lekkere pen of dikke viltstift een goede streep erdoor; je ziet het resultaat van je werk in je lijst!

Hoe je het ook doet: je herkent vast de voldoening van zo’n afvinkactie. Dé illustratie dat je werkdag een productieve was. En toch ga ik je deze week vragen om het eens anders te doen. En om weerstand te bieden aan die sterke neiging om iets af te willen maken voor je de werkdag af kan sluiten.

Mini-experiment: eindig midden in een taak

Zorg aan het einde van je werkdag dat je een lange, moeilijke taak niet helemaal afmaakt, maar eindig ergens in het midden. Schrijf wel goed op waar je bent gebleven in de taak. Dat kun je in een specifieke takenapp doen, in je agenda of op een briefje wat je op je bureau achterlaat. Alles is goed, zo lang het voor jou werkt.

Sta vervolgens iedere dag even stil bij het effect. Kun je de volgende dag goed vinden waar je was en snel weer verder gaan, of ben je steeds veel tijd kwijt om dat uit te puzzelen? Is het makkelijker om verder te gaan? Start je makkelijker op? Of vind je het alleen maar lastig?

Op papier ziet dit idee er voor mij eerlijk gezegd niet zo kansrijk uit. Maar mijn jaar experimenteren ben ik nu juist gestart om zaken anders aan te pakken en te kijken of dat me helpt om meer uit mijn werkdag te halen. Dat ik een strategie zelf niet heb verzonnen, of ik dat twijfel aan het effect is geen criterium om het niet uit te proberen. Laat ik gewoon maar eens kijken wat het me brengt.

Effect

Pffff, niet die ene taak afmaken kost me echt moeite. Het is kennelijk een goed ingesleten gewoonte. In plaats van lekker met een gezellige ping mijn taak uit mijn elektronische to do lijst te zien verdwijnen moet ik nu nauwgezet opschrijven waar ik ben. Zodat ik daar morgen weer verder kan.

Quote Als ik de weerstand tegen het halverwege afbreken van mijn werk overwin is er de volgende dag de winst

Vraag is wat mij betreft niet of het moeilijk uit te voeren is, maar of het werkt. En dat doet het voor mij. Als ik de weerstand tegen het halverwege afbreken van mijn werk overwin is er de volgende dag de winst. Verdergaan in die taak gaat heel soepel: het voelt alsof ik een vliegende start maak. Ik kijk waar ik gebleven was en kan zo verder. Als ik ‘s ochtends aan een nieuwe taak begin moet ik vaak eerst eens gaan bedenken hoe ik het aan ga vliegen en wat ik precies ga doen. Die beslissingen heb ik voor deze taak de dag ervoor al genomen. Ik schiet de uitvoering in en hoef niet eerst allerlei keuzes te maken. Ik stap op een rijdende trein en word zó mijn project weer ingetrokken.

Mirjam Wiersma is trainer, spreker en auteur. Meer weten over Mirjams experimenten? Lees haar boek Elke werkdag een topdag (2019).

